Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сладкая женщина
1 постер
Киноафиша Фильмы Сладкая женщина

Сладкая женщина

Sladkaya zhenshchina 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главная героиня картины, Нюра Доброхотова, выросла в деревне. Получив образование, девушка начала работать на кондитерской фабрике. Вскоре она познакомилась со студентом Лариком, их роман закончился беременностью Нюры. Однако выходить замуж за парня она вовсе не собиралась, желая найти жениха побогаче. Оставив родившегося сына на попечение бабушек и дедушек, Доброхотова устремилась на поиски подходящей кандидатуры. Мужчины, которые попадались героине на ее жизненном пути – фронтовик Николай Егорович, а также Тихон Соколов, – настоящее золото, но она не умеет вовремя это оценить…

  • Изначально роль Анны Доброхотовой предназначалась для Людмилы Чурсиной – супруги режиссера Владимира Фетина. Однако в дальнейшем актриса отказалась принимать участие в съемках, но вместо себя предложила кандидатуру Натальи Гундаревой. 
  • Роль Анны стала первой крупной работой Натальи Гундаревой в кино. До нее молодая актриса появлялась во второстепенных или эпизодических ролях. 
  • На роль Тихона Соколова был утвержден Владимир Высоцкий, но из-за плотного графика актер и поэт покинул проект. На его место пришел Олег Янковский. 
  • Песня, которая звучит в фильме, – «Мы с тобой два берега», написанная Андреем Эшпаем на стихи Григория Поженяна.

История жизни работницы конфетной фабрики Ани. Выросшая в деревне, она навсегда сохранила простонародный говорок, легкость в общении с людьми, определенную наивность и неутолимую жажду быть счастливой — иметь множество замечательных дорогостоящих вещей.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 6 июня 1976
Дата выхода
6 июня 1976 Россия 12+
10 июня 1976 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Sladkaya zhenshchina, A Sweet Woman, Сладкая женщина
Режиссер
Владимир Фетин
Владимир Фетин
В ролях
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Петр Вельяминов
Петр Вельяминов
Олег Янковский
Олег Янковский
Лариса Буркова
Георгий Корольчук
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сладкая женщина
Яды, или Всемирная история отравлений 6.6
Яды, или Всемирная история отравлений (2001)
Облако-рай 8.0
Облако-рай (1991)
Асса 7.8
Асса (1987)
Холодное лето пятьдесят третьего 8.1
Холодное лето пятьдесят третьего (1987)
Время желаний 7.0
Время желаний (1984)
Полеты во сне и наяву 7.5
Полеты во сне и наяву (1982)
Любимая женщина механика Гаврилова 6.8
Любимая женщина механика Гаврилова (1981)
Поворот 7.2
Поворот (1978)
Начальник Чукотки 7.4
Начальник Чукотки (1966)
Зайчик 7.2
Зайчик (1964)
Сережа 7.8
Сережа (1960)
И жизнь, и слезы, и любовь 7.9
И жизнь, и слезы, и любовь (1984)
Фильм находится в подборках
Советские фильмы семидесятых годов Советские фильмы семидесятых годов
Фильмы 70-х годов Фильмы 70-х годов

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 16 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сладкая женщина

Похожие фильмы онлайн

Яды, или Всемирная история отравлений
 
Асса
 
Холодное лето пятьдесят третьего
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше