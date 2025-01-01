Главная героиня картины, Нюра Доброхотова, выросла в деревне. Получив образование, девушка начала работать на кондитерской фабрике. Вскоре она познакомилась со студентом Лариком, их роман закончился беременностью Нюры. Однако выходить замуж за парня она вовсе не собиралась, желая найти жениха побогаче. Оставив родившегося сына на попечение бабушек и дедушек, Доброхотова устремилась на поиски подходящей кандидатуры. Мужчины, которые попадались героине на ее жизненном пути – фронтовик Николай Егорович, а также Тихон Соколов, – настоящее золото, но она не умеет вовремя это оценить…
История жизни работницы конфетной фабрики Ани. Выросшая в деревне, она навсегда сохранила простонародный говорок, легкость в общении с людьми, определенную наивность и неутолимую жажду быть счастливой — иметь множество замечательных дорогостоящих вещей.
|6 июня 1976
|Россия
|12+
|10 июня 1976
|США