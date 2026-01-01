Постер фильма Баффало Бил и индейцы
6.1
Баффало Бил и индейцы
6.1

Баффало Бил и индейцы

, 1976
Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson
США / комедия, вестерн / 18+
Постер фильма Баффало Бил и индейцы
6.1

О фильме

Конец ХIХ века в Америке — это время, когда реальность легко становилась легендой и обыкновенные люди возвышались до мифических размеров. Этот период был временем Баффало Билла. Курьер компании «Пони Экспресс», кавалерийский разведчик, кавалер медали Чести, охотник на бизонов, шоумэн, актер, ставший идолом для женщин, и предприниматель Баффало Билл был национальным символом.

Но чрезмерное употребление алкоголя и внимание публики не лучшим образом отразились на его характере и послужили причиной тому, что в реальности он далеко не всегда соответствовал образу легендарного героя. Когда Билл, в погоне за славой, уговаривает вождя индейского племени Сидящего Быка принять участие в шоу «Дикий Запад Баффало Билла», то совсем не ожидает, что тот имеет свой собственный тайный сценарий, включающий президента Америки и генерала Кастера.

Вождь краснокожих намерен преподать Биллу хороший урок, показав, что нельзя унижать достоинство истории посредством дешевой мелодрамы.

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Джоэл Грей
Джоэл Грей
Кевин МакКарти
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Аллан Ф. Николлс
Джон Консидайн
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Алан Рудольф, Артур Копит, Роберт Олтмен
Композитор Richard Baskin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 24 июня 1976
Дата выхода
24 июня 1976 Россия 16+
24 июня 1976 Германия
14 марта 1978 Греция
24 июня 1976 Казахстан
24 июня 1976 США
24 июня 1976 Украина
4 июня 1977 Япония G
MPAA PG
Бюджет $7 100 000
Производство Dino De Laurentiis Company, Lion's Gate Films, Talent Associates-Norton Simon
Другие названия
Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull's History Lesson, Buffalo Bill and the Indians, Buffalo Bill, Buffalo Bill a Indiáni, Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson, Buffalo Bill och indianerna, Buffalo Bill og indianerne, Buffalo Bill und die Indianer, Buffalo Bill y los indios, Búfalo Bill y los indios, Buffallo Bill e os Índios, Buffallo Bill und die Indianer, Buffalo Bill & the Indians, Buffalo Bill a indiáni aneb Lekce dějepisu Sedícího býka, Buffalo Bill e gli indiani, Buffalo Bill e gli indiani: ovvero la lezione di storia di Toro Seduto, Buffalo Bill és az indiánok, Buffalo Bill et les Indiens, Buffalo Bill i Indianie, Buffalo Bill ja indiaanlased: Istuva Sõnni ajalootund, Buffalo Bill ja intiaanit, Buffalo Bill și Indienii, Buffalo Bill ve Kızılderililer, Lännen kovin kaksikko, Oeste Selvagem, Sitting Bull's History Lesson, Μπούφαλο Μπιλ, Баффало Билл и индейцы, Бъфало Бил и индианците, ビッグ・アメリカン

Рейтинг фильма

6.1
6.1 IMDb
Цитаты

William F. 'Buffalo Bill' Cody Где ты был?
William Halsey Это первый день луны.
Nate Salisbury Буффало Билл не это спрашивал! Так где, чёрт возьми, ты был?
William Halsey В первый день первой луны Сидящий Бык навещает солнце в горах, а его squaws переносят типи на лунную тропу.
Nate Salisbury Чёрт побери, Хэлси! Хватит нам тут светить и лунить! Где, чёрт возьми, ты был?

