Конец ХIХ века в Америке — это время, когда реальность легко становилась легендой и обыкновенные люди возвышались до мифических размеров. Этот период был временем Баффало Билла. Курьер компании «Пони Экспресс», кавалерийский разведчик, кавалер медали Чести, охотник на бизонов, шоумэн, актер, ставший идолом для женщин, и предприниматель Баффало Билл был национальным символом.
Но чрезмерное употребление алкоголя и внимание публики не лучшим образом отразились на его характере и послужили причиной тому, что в реальности он далеко не всегда соответствовал образу легендарного героя. Когда Билл, в погоне за славой, уговаривает вождя индейского племени Сидящего Быка принять участие в шоу «Дикий Запад Баффало Билла», то совсем не ожидает, что тот имеет свой собственный тайный сценарий, включающий президента Америки и генерала Кастера.
Вождь краснокожих намерен преподать Биллу хороший урок, показав, что нельзя унижать достоинство истории посредством дешевой мелодрамы.
|24 июня 1976
|Россия
|16+
|24 июня 1976
|Германия
|14 марта 1978
|Греция
|24 июня 1976
|Казахстан
|24 июня 1976
|США
|24 июня 1976
|Украина
|4 июня 1977
|Япония
