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Постер фильма Робин и Мэриан
6.4
Киноафиша Фильмы Робин и Мэриан
6.4

Робин и Мэриан

, 1976
Robin and Marian
США / мелодрама, драма, приключения / 18+
Постер фильма Робин и Мэриан
6.4

О фильме

После смерти короля Ричарда Львиное Сердце Робин Гуд и его неразлучный друг Маленький Джон возвращаются из крестовых походов в Англию, в Шервуд, где Робин встречает свою старую любовь Мэриан. Но старый шериф все еще на месте, и старая вражда разгорается вновь. Робин хочет только одного — он ведь уже совсем не молод — спокойно жить со своей любимой в родном лесу, но новый король отдает приказ уничтожить бунтовщиков. И тогда Робин выходит на свой последний поединок с заклятым врагом шерифом Ноттингемским.

В ролях

Шон Коннери
Шон Коннери
Робин Гуд
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Мейд Мэриан
Роберт Шоу
Шериф Ноттингема
Ричард Харрис
Ричард Харрис
King Richard
Никол Уильямсон
Маленький Джон
Ронни Баркер
Friar Tuck
Денхолм Эллиотт
Will Scarlett
Кеннет Хэйг
Сэр Ранулф
Иэн Холм
Иэн Холм
Король Джон
Билл Мэйнард
Mercadier
Режиссер Ричард Лестер
Сценарист Джеймс Голдмен
Композитор Джон Барри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1976
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 11 марта 1976
Дата выхода
11 марта 1976 Россия 18+
26 мая 1976 Великобритания
12 ноября 1976 Германия
21 октября 1976 Дания
10 сентября 1976 Ирландия PG
19 июля 1977 Испания
11 марта 1976 Казахстан
27 января 1978 Мексика
25 августа 1976 Нидерланды
17 июля 1977 Польша
2 января 1977 Португалия
12 марта 1976 США
11 марта 1976 Украина
11 февраля 1977 Финляндия
26 октября 1977 Франция
8 мая 1977 Швеция
13 августа 1976 Япония
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Производство Columbia Pictures, Rastar Pictures
Другие названия
Robin and Marian, Robin y Marian, La rose et la flèche, Robin e Marian, A Flecha e a Rosa, La gran aventura de Robin y Marian, Powrót Robin Hooda, Robin és Marian, Robin Hood - Äventyrens man, Robin Hood og Marian, Robin i Marian, Robin ja Marian, Robin og Marian, Robin şi Marian, Robin und Marian, Robinas ir Merijon, The Ballad of Robin and Marian, The Death of Robin, The Return of Robin Hood, To rodo kai to velos, Το ρόδο και το βέλος, Робин и Мариан, Робин и Маријана, Робин и Мэриан, Робін та Меріен, ロビンとマリアン, 羅賓漢與瑪莉安, Robin i Marijana, Робiн та Мерiен

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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