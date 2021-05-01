После смерти короля Ричарда Львиное Сердце Робин Гуд и его неразлучный друг Маленький Джон возвращаются из крестовых походов в Англию, в Шервуд, где Робин встречает свою старую любовь Мэриан. Но старый шериф все еще на месте, и старая вражда разгорается вновь. Робин хочет только одного — он ведь уже совсем не молод — спокойно жить со своей любимой в родном лесу, но новый король отдает приказ уничтожить бунтовщиков. И тогда Робин выходит на свой последний поединок с заклятым врагом шерифом Ноттингемским.