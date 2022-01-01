Шкатулка с секретом, 1976

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о выходе в прокат О фильме Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке». Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1976 Премьера в России 1 января 1976 Премьера в мире 1 января 1976 Возраст 0+ Режиссер Валерий Угаров Все актеры и съемочная группа 1 постер

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