Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шкатулка с секретом
Шкатулка с секретом, 1976
1976 / СССР
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
анимация
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке».
Развернуть
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1976
Премьера в России
1 января 1976
Премьера в мире
1 января 1976
Возраст
0+
Режиссер
Валерий Угаров
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике