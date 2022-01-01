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Шкатулка с секретом
Киноафиша Фильмы Шкатулка с секретом

Шкатулка с секретом, 1976

1976 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке».

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 1 января 1976
Премьера в мире 1 января 1976
Возраст 0+
Режиссер
Валерий Угаров
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Шкатулка с секретом 1 постер
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