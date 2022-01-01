Сказ про то, как царь Петр арапа женил, 1976

Сказ про то, как однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц, который был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого и знатного боярина Гаврилы Ртищева Наташу, которая не испытывала обратных чувтсв к арапу. Царь Петр решил женить арапа на Наташе. Арап, зная отвращения Наташи, отказывается взять её в жены. Это обстоятельство изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.