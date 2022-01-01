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Сказ про то, как царь Петр арапа женил Сказ про то, как царь Петр арапа женил
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Сказ про то, как царь Петр арапа женил, 1976

1976 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Сказ про то, как однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц, который был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого и знатного боярина Гаврилы Ртищева Наташу, которая не испытывала обратных чувтсв к арапу. Царь Петр решил женить арапа на Наташе. Арап, зная отвращения Наташи, отказывается взять её в жены. Это обстоятельство изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 6 июня 1976
Премьера в мире 6 июня 1976
Возраст 12+
Режиссер
Александр Митта
Александр Митта
В ролях
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сказ про то, как царь Петр арапа женил 2 постера
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Сказ про то, как царь Петр арапа женил смотреть онлайн

Сказ про то, как царь Петр арапа женил
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