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Киноафиша Фильмы 38 попугаев

38 попугаев

38 popugaev 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 13 июля 1976
Дата выхода
13 июля 1976 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
38 popugaev, 38 попугаев
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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38 попугаев

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