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38 попугаев
38 попугаев
38 popugaev
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Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1976
Премьера в мире
13 июля 1976
Дата выхода
13 июля 1976
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
38 popugaev, 38 попугаев
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Надежда Румянцева
Михаил Козаков
Василий Ливанов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Советские мультфильмы про животных
Рейтинг мультфильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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