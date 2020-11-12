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Постер фильма Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк
5.5
Киноафиша Фильмы Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк
5.5

Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк

, 1976
Harry And Walter Go To New York
США / криминал, комедия / 18+
Постер фильма Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк
5.5

О фильме

Два провинциальных актёра, Гарри Дайби и Уолтер Хилл, приезжают в Нью-Йорк попытать счастья, устраивают представление с надувательством и по глупости оказываются за решёткой, где знакомятся с матёрым «медвежатником», имеющим на счету не один выпотрошенный крупный банк, Адамом Уорсом. Ворс как раз задумывает очередное ограбление века. Узнав об этом, Гарри и Уолтер не придумывают ничего лучше, как опередить его, воспользовавшись его же планом. К охотникам за удачей присоединяется Лисса Чеснат, репортерша из газеты, также узнавшая о дерзком замысле во время посещения тюрьмы.

В ролях

Джеймс Каан
Джеймс Каан
Harry Dighby
Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд
Walter Hill
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Adam Worth
Дайан Китон
Дайан Китон
Lissa Chestnut
Чарльз Дернинг
Rufus T. Crisp
Лесли Энн Уоррен
Gloria Fontaine
Вэл Эйвери
Chatsworth
Джек Гилфорд
Mischa
Деннис Дуган
Деннис Дуган
Lewis
Кэрол Кейн
Florence
Режиссер Марк Райделл
Сценарист Дон Девлин, Джон Байрам, Роберт Кауфман
Композитор Дэвид Шайр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 17 июня 1976
Дата выхода
17 июня 1976 Россия 12+
17 декабря 1976 Германия
15 октября 1976 Ирландия 18
17 июня 1976 Казахстан
17 июня 1976 США
17 июня 1976 Украина
MPAA PG
Бюджет $7 000 000
Производство Devlin-Gittes/Tony Bill, Columbia Pictures, Safecracker Productions
Другие названия
Harry and Walter Go to New York, Harry & Walter, Balordi e Co. - Società per losche azioni capitale interamente rubato $1.000.000, Deux farfelus à New York, Dois Vigaristas em Nova York, Dyo entimotatoi... aetonyhides, Forbrydelse betaler sig, Harry & Walter Go to New York, Harry and Walter, Harry és Walter New Yorkba megy, Harry i Walter jadą do Nowego Jorku, Harry şi Walter merg la New York, Harry y Walter van a Nueva York, Kunnon konnat, La banda de la mala pata, Ladrão Que Rouba a Ladrão, Pang i bygget, Smell i banken, Und Morgen wird ein Ding Gedreht, Δύο εντιμότατοι... αετονύχηδες, Гарри и Уолтер следуют в Нью-Йорк, Хари и Уолтър отиват в Ню Йорк, ニューヨーク 一攫千金

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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