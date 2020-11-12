Два провинциальных актёра, Гарри Дайби и Уолтер Хилл, приезжают в Нью-Йорк попытать счастья, устраивают представление с надувательством и по глупости оказываются за решёткой, где знакомятся с матёрым «медвежатником», имеющим на счету не один выпотрошенный крупный банк, Адамом Уорсом. Ворс как раз задумывает очередное ограбление века. Узнав об этом, Гарри и Уолтер не придумывают ничего лучше, как опередить его, воспользовавшись его же планом. К охотникам за удачей присоединяется Лисса Чеснат, репортерша из газеты, также узнавшая о дерзком замысле во время посещения тюрьмы.