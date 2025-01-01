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Киноафиша Фильмы Икар и мудрецы

Икар и мудрецы

Ikar i mudretsy 18+
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О фильме

Дети с помощью Космонавта возвращают на небо упавшую звездочку.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 1 января 1976
Дата выхода
1 января 1976 Россия 6+
Другие названия
Ikar i mudretsy, Icarus and Sages, Икар и мудрецы, Ікар і мудреці
Режиссер
Федор Хитрук
В ролях
Яков Смоленский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Икар и мудрецы

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