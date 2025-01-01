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Постер фильма Убийство китайского букмекера
Постер фильма Убийство китайского букмекера
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Убийство китайского букмекера

Убийство китайского букмекера

The Killing of a Chinese bookie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Заядлый карточный игрок и владелец ночного клуба для джентльменов Космо Вителли всегда умел показать себя человеком независимым и хладнокровным. Но, стараясь расплатиться с огромным долгом, он проигрывается в пух и прах. Космо думает справиться с ситуацией с помощью доходов, которые приносит клуб, но его кредиторы, члены мафии, предлагают ему сделку — в качестве компенсации убить их конкурента, китайского букмейкера. Космо сомневается, но, наконец, решившись, ввязывается в еще более неприятную историю.

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 15 февраля 1976
Дата выхода
15 февраля 1976 Россия 16+
2 июля 1977 Германия
15 февраля 1976 Казахстан
1 января 1978 США
15 февраля 1976 Украина
MPAA R
Сборы в мире $19 399
Производство Faces Distribution
Другие названия
The Killing of a Chinese Bookie, Mordet på en kinesisk bookmaker, Mord an einem chinesischen Buchmacher, A Morte de Um Apostador Chinês, A Morte de um Bookmaker Chinês, Asasinatul unui bookmaker Chinez, Chinese Bookie o Koroshita Otoko, Die Ermordung eines chinesischen Buchmachers, Egy kínai bukméker meggyilkolása, El asesinato de un apostador, El asesinato de un corredor de apuestas chino, Kiinalaisen kiristäjän murha, L'assassinat del corredor d'apostes xinès, L'assassinio di un allibratore cinese, Le Bal des vauriens, Le Meurtre d'un joueur chinois, Meurtre d'un bookmaker chinois, Smrt kineskog kladionicara, Ubojstvo kineskog kladionicara, Ubojstvo kineskog kladioničara, Vụ giết người cá cược Trung Hoa, Zabójstwo chińskiego maklera, Η δολοφονία ενός Κινέζου πράκτορα στοιχημάτων, Убийство китайского букмекера, Убийството на китайския букмейкър, チャイニーズ・ブッキーを殺した男, 買起唐人經紀
Режиссер
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
В ролях
Бен Газзара
Бен Газзара
Тимоти Кэри
Сеймур Кэссел
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
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