Заядлый карточный игрок и владелец ночного клуба для джентльменов Космо Вителли всегда умел показать себя человеком независимым и хладнокровным. Но, стараясь расплатиться с огромным долгом, он проигрывается в пух и прах. Космо думает справиться с ситуацией с помощью доходов, которые приносит клуб, но его кредиторы, члены мафии, предлагают ему сделку — в качестве компенсации убить их конкурента, китайского букмейкера. Космо сомневается, но, наконец, решившись, ввязывается в еще более неприятную историю.
|15 февраля 1976
|Россия
|16+
|2 июля 1977
|Германия
|15 февраля 1976
|Казахстан
|1 января 1978
|США
|15 февраля 1976
|Украина