Странная миссис Сэвидж, 1975

Обладательница десятимиллионного состояния, пожилая дама миссис Сэвидж попадает в лечебницу для душевнобольных, которая находится в маленьком городе, в штате Массачусетс. В «Тихую обитель», так называется это учреждение, ее поместили приемные дети. Эти высокопоставленные обеспеченные люди не могут пережить того, что их мачеха безрассудно тратит деньги на благотворительные нужды, да еще собирается учредить «Фонд Счастья», чтобы помогать людям осуществлять их заветные желания. Надеясь на помощь врачей и персонала лечебницы они хотят отнять у мачехи ценные бумаги, которые она спрятала неизвестно где, но проявляют при этом гораздо меньше здравого смысла, чем пациенты «Тихой обители»…