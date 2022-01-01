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Странная миссис Сэвидж
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Странная миссис Сэвидж, 1975

1975 / СССР
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Обладательница десятимиллионного состояния, пожилая дама миссис Сэвидж попадает в лечебницу для душевнобольных, которая находится в маленьком городе, в штате Массачусетс. В «Тихую обитель», так называется это учреждение, ее поместили приемные дети. Эти высокопоставленные обеспеченные люди не могут пережить того, что их мачеха безрассудно тратит деньги на благотворительные нужды, да еще собирается учредить «Фонд Счастья», чтобы помогать людям осуществлять их заветные желания. Надеясь на помощь врачей и персонала лечебницы они хотят отнять у мачехи ценные бумаги, которые она спрятала неизвестно где, но проявляют при этом гораздо меньше здравого смысла, чем пациенты «Тихой обители»…

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 3 апреля 1976
Премьера в мире 3 апреля 1976
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Варпаховский
В ролях
Вера Марецкая
Татьяна Бестаева
Алексей Консовский
Алексей Консовский
Михаил Погоржельский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Странная миссис Сэвидж 1 постер
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