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Горожане

Gorozhane 18+
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О фильме

Пожилой таксист по прозвищу Батя, на первый взгляд, мало чем отличается от десятков своих “коллег”. Однако те, кому довелось бывать с ним пути, знают, что старый фронтовик не любит попусту болтать. Зато внимательно слушает своих пассажиров, ведь они - люди нового поколения, люди, не знающие войны и ее тягот. Кто они? О чем думают, мечтают и чего хотят от жизни? Иногда Бате кажется, что его собственная жизнь давным-давно прошла - вот и дочь Маша уже выросла и собирается замуж. Однако герою еще предстоит узнать, что возраст - вовсе не помеха для крепких и настоящих чувств, что жизнь всегда только начинается…

  • Сценарист Владимир Кунин написал роль таксиста Бати специально для Николая Крючкова. 
  • Режиссером картины выступил Владимир Роговой, известный зрителю по таким работам, как “Приключения желтого чемоданчика” (1970), “Офицеры” (1971), “У матросов нет вопросов” (1980), “Женатый холостяк” (1983) и многим другим.
  • Роли пассажиров такси исполнили такие артисты, как Олег Даль, Лариса Удовиченко, Леонид Ярмольник, Анатолий Ромашин и другие. 
  • Алексей Миронов, исполнивший в фильме роль Василия Фофонова, позднее появился в еще одной ленте Владимира Рогового “У матросов нет вопросов”.

Это простая история о московском водителе такси - человеке ровном, доброжелательном, отзывчивом и исключительно честном. На наших глазах проходит всего одна его рабочая смена, но как много мы узнаем о нем за это время!...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 9 февраля 1976
Дата выхода
9 февраля 1976 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Gorozhane, A taxi utasai, Linlased, Town People, Горожане
Режиссер
Владимир Роговой
В ролях
Николай Крючков
Николай Крючков
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Алексей Миронов
Алексей Миронов
Борис Чирков
Борис Чирков
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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