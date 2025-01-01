Пожилой таксист по прозвищу Батя, на первый взгляд, мало чем отличается от десятков своих “коллег”. Однако те, кому довелось бывать с ним пути, знают, что старый фронтовик не любит попусту болтать. Зато внимательно слушает своих пассажиров, ведь они - люди нового поколения, люди, не знающие войны и ее тягот. Кто они? О чем думают, мечтают и чего хотят от жизни? Иногда Бате кажется, что его собственная жизнь давным-давно прошла - вот и дочь Маша уже выросла и собирается замуж. Однако герою еще предстоит узнать, что возраст - вовсе не помеха для крепких и настоящих чувств, что жизнь всегда только начинается…