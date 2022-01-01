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Помолвка, 1976

1976 / Испания
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О фильме

Конец XIX века. Аристократическая семья Марсан готовится к помолвке единственной дочери. Сама же Тереза спешит урвать последние дни свободной жизни с другом детства, ставшим ее любовником. Привыкшая к полному повиновению окружающих, девушка еще с подросткового возраста научилась получать удовольствие от боли и страдания других, перенеся этот комплекс и в сферу сексуальных отношений. Чувствуя, что встреча с любовником может стать последней, Тереза переходит границу и убивает своего партнера во время страстных игр. Чтобы скрыть преступление, девушка обращается за помощью к немому кучеру Хулиану, давно и безответно влюбленному в свою хозяйку…

5.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в России 22 сентября 1976
Премьера в мире 21 сентября 1976
Возраст 18+
Режиссер
Пилар Миро
В ролях
Ана Белен
Фредерик де Паскуале
Эмилио Гутьеррес Каба
Мария Луиза Понте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Помолвка 1 постер
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