Помолвка, 1976

Конец XIX века. Аристократическая семья Марсан готовится к помолвке единственной дочери. Сама же Тереза спешит урвать последние дни свободной жизни с другом детства, ставшим ее любовником. Привыкшая к полному повиновению окружающих, девушка еще с подросткового возраста научилась получать удовольствие от боли и страдания других, перенеся этот комплекс и в сферу сексуальных отношений. Чувствуя, что встреча с любовником может стать последней, Тереза переходит границу и убивает своего партнера во время страстных игр. Чтобы скрыть преступление, девушка обращается за помощью к немому кучеру Хулиану, давно и безответно влюбленному в свою хозяйку…