Стеклянное сердце, 1976

Крохотная баварская деревенька, живущая главным образом за счет производства необыкновенного рубинового стекла, внезапно лишается единственного специалиста, который знал секрет изготовления диковинки. После тщательных, но, увы, безрезультатных поисков рецепта, общество понимает, что они обречены… Горнила остыли вместе с человеческими сердцами, поддавшимися панике и страху. Нужно вернуть рубиновое стекло. Любой ценой. И тогда с гор спускается лесник, которого просят помочь, поскольку он обладает даром провидения…