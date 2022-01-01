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Стеклянное сердце
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Herz aus Glas

Стеклянное сердце, 1976

1976 / ФРГ
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Крохотная баварская деревенька, живущая главным образом за счет производства необыкновенного рубинового стекла, внезапно лишается единственного специалиста, который знал секрет изготовления диковинки. После тщательных, но, увы, безрезультатных поисков рецепта, общество понимает, что они обречены… Горнила остыли вместе с человеческими сердцами, поддавшимися панике и страху. Нужно вернуть рубиновое стекло. Любой ценой. И тогда с гор спускается лесник, которого просят помочь, поскольку он обладает даром провидения…

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в России 12 ноября 1976
Премьера в мире 12 ноября 1976
Возраст 18+
Режиссер
Вернер Херцог
Вернер Херцог
В ролях
Йозеф Бирбихлер
Штефан Гюттлер
Клеменс Шайц
Фолькер Прехтель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стеклянное сердце 1 постер
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