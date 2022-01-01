Стеклянное сердце, 1976

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о выходе в прокат О фильме Крохотная баварская деревенька, живущая главным образом за счет производства необыкновенного рубинового стекла, внезапно лишается единственного специалиста, который знал секрет изготовления диковинки. После тщательных, но, увы, безрезультатных поисков рецепта, общество понимает, что они обречены… Горнила остыли вместе с человеческими сердцами, поддавшимися панике и страху. Нужно вернуть рубиновое стекло. Любой ценой. И тогда с гор спускается лесник, которого просят помочь, поскольку он обладает даром провидения… Развернуть 7.0 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1976 Премьера в России 12 ноября 1976 Премьера в мире 12 ноября 1976 Возраст 18+ Режиссер Вернер Херцог В ролях Йозеф Бирбихлер Штефан Гюттлер Клеменс Шайц Фолькер Прехтель Все актеры и съемочная группа 1 постер

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