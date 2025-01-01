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Русалочка

Rusalochka 18+
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О фильме

Во время долгого пути в дилижансе сказочник рассказывает своим спутникам историю о Русалочке. Когда-то давно морская дева полюбила Принца и спасла его от гибели, вынеся на берег после кораблекрушения. Издалека наблюдала влюбленная Русалочка за тем, как очнувшийся Принц благодарит за спасение оказавшуюся рядом Принцессу. Желая быть вместе с любимым, дочь подводного царя обретает сердце и ножки в обмен на свои чудесные волосы. Теперь она может жить при дворе и каждый день видеть своего возлюбленного. Однако Принц собирается жениться на благородной Принцессе…

  • Фильм снят по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена и посвящен его памяти. Кроме того, подразумевается, что один из героев картины - сказочник, который едет в дилижансе, и есть сам Андерсен. 
  • Валентин Никулин, исполнивший роль сказочника, впоследствии сыграл еще в двух фильмах Владимира Бычкова - “Циркачонок” (1982) и “Осенний подарок фей” (1984).
  • Роль Русалочки стала единственной в фильмографии Виктории Новиковой. Известно, что Виктория окончила высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной (ныне - академия А.Л. Штиглица) в Санкт-Петербурге. В кино она больше не снималась. 
  • Съемки фильма проходили на юго-западе Украины, в Черновицкой области. Основной съемочной локацией стала Хотинская крепость, послужившая королевским замком.

Глубоко-глубоко в далеком океане, куда не часто проникает солнечный свет, а воды могут показаться холодными, расположился удивительный город. В нем живут необычные создания: бледная, как снег кожа, длинные, как речная трава, волосы, холодные, как чистый лед, глаза – так описывали старые моряки жителей глубин. Хотите верьте, хотите нет, но на дне морском живут самые настоящие русалки, чья красота затмевает даже самых прелестных девушек суши. Однако они никогда не показываются на глаза, поэтому знания об их существовании давно превратились в легенды.

Одна из таких легенд повествует о маленькой Русалочке, чья добрая и нежная душа полюбила Принца. Они встретились всего один раз, но этого времени хватило, чтобы навсегда растопить застывшее сердечко. Теперь Русалочка твердо намерена еще раз встретиться с любимым. Но что делать, если вы живете в разных мирах? Ответ нашелся очень простой: обратиться за помощью к морской колдунье. Таким образом наша славная героиня оказалась в темной пещере. В обмен на возможность быть вместе с Принцем, злая ведьма просит очень дорогую плату – прелестный голос Русалочки, который являлся одним из ее самых больших сокровищ.

Страна СССР / Болгария
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 17 декабря 1976
Дата выхода
17 декабря 1976 Россия 12+
17 декабря 1976 Болгария
20 апреля 1978 Венгрия
22 декабря 1976 США
25 февраля 1979 Финляндия
MPAA G
Производство Бояна, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Rusalochka, La sirenita, The Little Mermaid, A kis hableány, A Pequena Sereia, Den lilla sjöjungfrun, Die kleine Meerjungfrau, Die kleine Nixe, Die traurige Nixe, Malá mořská víla, Mała syrenka, Ondine, Pieni merenneito, Pohádka o Rusalce, Ruszalka meséje, Shin ningyo hime, Syrenka i książę, Väike merineitsi, Veden neito, Малката русалка, Русалонька, Русалочка
Режиссер
Владимир Бычков
В ролях
Виктория Новикова
Валентин Никулин
Валентин Никулин
Галина Артемова
Юрий Сенкевич
Стефан Илиев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Русалочка

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