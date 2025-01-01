Глубоко-глубоко в далеком океане, куда не часто проникает солнечный свет, а воды могут показаться холодными, расположился удивительный город. В нем живут необычные создания: бледная, как снег кожа, длинные, как речная трава, волосы, холодные, как чистый лед, глаза – так описывали старые моряки жителей глубин. Хотите верьте, хотите нет, но на дне морском живут самые настоящие русалки, чья красота затмевает даже самых прелестных девушек суши. Однако они никогда не показываются на глаза, поэтому знания об их существовании давно превратились в легенды.

Одна из таких легенд повествует о маленькой Русалочке, чья добрая и нежная душа полюбила Принца. Они встретились всего один раз, но этого времени хватило, чтобы навсегда растопить застывшее сердечко. Теперь Русалочка твердо намерена еще раз встретиться с любимым. Но что делать, если вы живете в разных мирах? Ответ нашелся очень простой: обратиться за помощью к морской колдунье. Таким образом наша славная героиня оказалась в темной пещере. В обмен на возможность быть вместе с Принцем, злая ведьма просит очень дорогую плату – прелестный голос Русалочки, который являлся одним из ее самых больших сокровищ.