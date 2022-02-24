Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек, упавший на Землю
Киноафиша Фильмы Человек, упавший на Землю
The Man Who Fell to Earth

Человек, упавший на Землю, 1976

1976 / Великобритания
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Инопланетянине, прибывшем на Землю в поисках воды для своей пораженной засухой планеты, где от жажды умирают его жена и дети. Инопланетянин берет себе имя Томас Джером Ньютон, приходит в патентное бюро юриста Фарнсуорта и предлагает ему некоторое количество изобретений, при помощи которых можно заработать кучу денег. Их будет достаточно, чтобы построить корабль, способный вернуть его на родную планету. Ньютон и Фарнсуорт создают гигантскую финансовую корпорацию, но планам Ньютона мешают и слишком любопытный профессор химии, и его собственное увлечение земным образом жизни.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 18 марта 1976
Премьера в мире 18 марта 1976
Возраст 18+
Режиссер
Николас Роуг
В ролях
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Рип Торн
Кэнди Кларк
Линда Хаттон
Хилари Холланд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, упавший на Землю 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пришелец Чиветель Эджиофор ищет способ спасти свою планету в трейлере сериала «Человек, упавший на Землю» В ролике также показали персонажа Билла Найи.
Написать
24 февраля 2022 12:09
В сериале «Человек, упавший на Землю» Билл Найи сыграет персонажа, роль которого ранее исполнил Дэвид Боуи Пребывание на нашей планете отразится на рассудке героя.
Написать
4 февраля 2022 13:59
Showtime выпустил первый трейлер фантастического сериала «Человек, упавший на Землю» Главные роли сыграли Чиветель Эджиофор и Наоми Харрис.
Написать
17 января 2022 11:30
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши