Человек, упавший на Землю, 1976

Инопланетянине, прибывшем на Землю в поисках воды для своей пораженной засухой планеты, где от жажды умирают его жена и дети. Инопланетянин берет себе имя Томас Джером Ньютон, приходит в патентное бюро юриста Фарнсуорта и предлагает ему некоторое количество изобретений, при помощи которых можно заработать кучу денег. Их будет достаточно, чтобы построить корабль, способный вернуть его на родную планету. Ньютон и Фарнсуорт создают гигантскую финансовую корпорацию, но планам Ньютона мешают и слишком любопытный профессор химии, и его собственное увлечение земным образом жизни.