Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Пародия на фильмы о частных детективах 40-х годов, поставленная по книге Кита Лаумера «Упавший замертво». Майкл Константин нанимает сыщика, чтобы найти его давно пропавшую дочь: она должна унаследовать его деньги. Тот берется за дело, но ему постоянно мешают профессиональные убийцы. Поиски приводят сыщика в странную семейку прикованной к кровати матери, дочерей, дяди и слуги. Это семейство тут же ужасно запутывает расследование…
|1 апреля 1976
|Россия
|16+
|1 апреля 1976
|Казахстан
|3 декабря 1975
|США
|1 апреля 1976
|Украина