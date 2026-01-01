Пародия на фильмы о частных детективах 40-х годов, поставленная по книге Кита Лаумера «Упавший замертво». Майкл Константин нанимает сыщика, чтобы найти его давно пропавшую дочь: она должна унаследовать его деньги. Тот берется за дело, но ему постоянно мешают профессиональные убийцы. Поиски приводят сыщика в странную семейку прикованной к кровати матери, дочерей, дяди и слуги. Это семейство тут же ужасно запутывает расследование…