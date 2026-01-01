Оповещения от Киноафиши
Соглядатай

Соглядатай

Peeper 18+
О фильме

Пародия на фильмы о частных детективах 40-х годов, поставленная по книге Кита Лаумера «Упавший замертво». Майкл Константин нанимает сыщика, чтобы найти его давно пропавшую дочь: она должна унаследовать его деньги. Тот берется за дело, но ему постоянно мешают профессиональные убийцы. Поиски приводят сыщика в странную семейку прикованной к кровати матери, дочерей, дяди и слуги. Это семейство тут же ужасно запутывает расследование…

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 3 декабря 1975
Дата выхода
1 апреля 1976 Россия 16+
1 апреля 1976 Казахстан
3 декабря 1975 США
1 апреля 1976 Украина
MPAA PG
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Peeper, Detectiv particular, Die falsche Schwester, Fat Chance, O Golpe de Sorte, O șansă grasă, Opoios gelasei teleftaios..., Prendergast-mysteriet, Sporhund, Un curioso detective, Un detective curioso, Una valigia piena di dollari, Urkkija, Yaman Hafiye, Соглядатай
Режиссер
Питер Хайамс
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Натали Вуд
Натали Вуд
Китти Уинн
Майкл Константин
Тэйер Дэвид
Все актеры и съемочная группа
5.6 IMDb
Цитаты
Mianne Prendergast [увидев Натали Вуд, бродящую по имению в шелковом платье, и Джоан Кроуфорд на высоких каблуках] Если ты войдёшь внутрь, она, скорее всего, тебя изнасилует!
Leslie C. Tucker Не спеши...
Кадры из фильма
