Рокки, 1976

Кто такой Рокки Бальбоа? - это человек легенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Своим обаянием он завоевывает сердца миллионов, а кровавыми поединками шокирует даже профессионалов. Он изматывает себя изнурительными тренировками и мечтает о поясе чемпиона мира. Как бультерьер он набрасывается на своих противников, какими бы опасными они не были. Ему наплевать, что его лицо превращается в кровавое месиво, он всегда идет до самого конца, и кажется, что он скорее умрет, чем покажет свою слабость...