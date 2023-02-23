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Рокки Рокки
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Rocky

Рокки, 1976

1976 / США
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Кто такой Рокки Бальбоа? - это человек легенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Своим обаянием он завоевывает сердца миллионов, а кровавыми поединками шокирует даже профессионалов. Он изматывает себя изнурительными тренировками и мечтает о поясе чемпиона мира. Как бультерьер он набрасывается на своих противников, какими бы опасными они не были. Ему наплевать, что его лицо превращается в кровавое месиво, он всегда идет до самого конца, и кажется, что он скорее умрет, чем покажет свою слабость...

7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 21 ноября 1976
Премьера в мире 21 ноября 1976
Возраст 16+
Режиссер
Джон Г. Эвилдсен
Джон Г. Эвилдсен
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Берт Янг
Талия Шайр
Карл Уэзерс
Карл Уэзерс
Берджесс Мередит
Все актеры и съемочная группа
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disturatro 23 февраля 2023, 18:49
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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