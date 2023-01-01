Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двухминутное предупреждение Двухминутное предупреждение
Киноафиша Фильмы Двухминутное предупреждение
Two-Minute Warning

Двухминутное предупреждение, 1976

1976 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Утром во время утренней пробежки точным выстрелом в сердце убит профессор ботаники — отец двух детей. Счет — 1:0 в пользу снайпера. И это лишь разминка перед началом смертельной игры, в которую хладнокровный маньяк предлагает сыграть 90 тысячам зрителей, собравшимся в калифорнийском Колизее на финал футбольного матча «Лос-Анджелес» против «Балтимора». Среди болельщиков — два губернатора, семь сенаторов, два астронавта, мэр города и собирается пожаловать сам Президент страны. А на самой высокой башне стадиона притаился безжалостный стрелок с винтовкой с оптическим прицелом.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 12 ноября 1976
Премьера в мире 12 ноября 1976
Возраст 12+
Режиссер
Ларри Пирс
В ролях
Чарлтон Хестон
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Мэрлин Хэссет
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Команда А
Команда А (2010)
8.115385
Война миров
Война миров (2005)
7.4590163
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни (2003)
6.75
День покаяния
День покаяния (1973)
5.285714
Инцидент, или Случай в метро
Инцидент, или Случай в метро (1967)
8.090909
Вся президентская рать
Вся президентская рать (1976)
8.285714
Дыба
Дыба (1956)
6.769231
Потоки любви
Потоки любви (1984)
7.769231
Премьера
Премьера (1977)
8
Дни вина и роз
Дни вина и роз (1962)
7.9333334
Площадь Колумба
Площадь Колумба (2010)
6
Баллада о Джеке и Роуз
Баллада о Джеке и Роуз (2005)
6.6
Постер фильма Двухминутное предупреждение 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App