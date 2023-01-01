Двухминутное предупреждение, 1976

Утром во время утренней пробежки точным выстрелом в сердце убит профессор ботаники — отец двух детей. Счет — 1:0 в пользу снайпера. И это лишь разминка перед началом смертельной игры, в которую хладнокровный маньяк предлагает сыграть 90 тысячам зрителей, собравшимся в калифорнийском Колизее на финал футбольного матча «Лос-Анджелес» против «Балтимора». Среди болельщиков — два губернатора, семь сенаторов, два астронавта, мэр города и собирается пожаловать сам Президент страны. А на самой высокой башне стадиона притаился безжалостный стрелок с винтовкой с оптическим прицелом.