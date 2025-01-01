В живописном месте расположен пансион для благородных девиц, в котором преподает пение священник Селестен. Каждый раз, выходя на улицу, он преображается во Флоридора, который страстно влюблен в театр, сочиняет развеселые куплеты, сам пишет водевиль и мечтает стать известным композитором. Премьера его водевиля едва не срывается – капризная прима прямо перед спектаклем отказывается от главной роли. Все заканчивается как в сказке: ее партию с успехом исполняет одна из учениц пансиона – юная, обаятельная и веселая Дениза, которая хочет стать артисткой оперетты – мадемуазель Нитуш... Телефильм по сюжету А. Мельяка, А. Мийо и композитора Ф. Эрве 'Мадемуазель Нитуш'.