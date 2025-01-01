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Небесные ласточки

Nebesnye lastochki 18+
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О фильме

История Денизы де Флориньи, юной воспитанницы консервативного пансиона, которая грезит о карьере на большой сцене. Осуществить мечту очаровательной девушки помогает счастливый случай и преподаватель музыки Селестен, который в тайне от всех пишет музыку для местного театра.

  • Натурные съемки прошли в Алупке на территории Воронцовского дворца, а также у ялтинской гостиницы «Приморская».
  • На роль Шато-Жибюса, которого в итоге сыграл Александр Ширвиндт, первоначально утвердили Владимира Высоцкого. Из-за чрезмерной занятости Высоцкому пришлось отказаться от участия в картине.
  • В эпизоде, где Селестен укладывает вещи Денизы, он напевает строчку из песни, которую Андрей Миронов исполняет в предыдущем мюзикле Леонила Квинихидзе, «Соломенная шляпка».
  • Из-за грузинского акцента Ия Нинидзе не смогла озвучить свою героиню, за Денизу говорила и пела Елена Дриацкая.
  • Лейтенанта Шамплатре вместо сыгравшего его Сергея Захарова озвучил Олег Басилашвили.
  • Из музыки автора оперетты-первоисточника Флоримона Эрве в ленте присутствует только канкан. Все остальные композиции написал Виктор Лебедев, который периодически присутствует в кадре в роли пианиста.

В живописном месте расположен пансион для благородных девиц, в котором преподает пение священник Селестен. Каждый раз, выходя на улицу, он преображается во Флоридора, который страстно влюблен в театр, сочиняет развеселые куплеты, сам пишет водевиль и мечтает стать известным композитором. Премьера его водевиля едва не срывается – капризная прима прямо перед спектаклем отказывается от главной роли. Все заканчивается как в сказке: ее партию с успехом исполняет одна из учениц пансиона – юная, обаятельная и веселая Дениза, которая хочет стать артисткой оперетты – мадемуазель Нитуш... Телефильм по сюжету А. Мельяка, А. Мийо и композитора Ф. Эрве 'Мадемуазель Нитуш'.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 19 декабря 1976
Дата выхода
19 декабря 1976 Россия 12+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Nebesnye lastochki, Dangaus kregždutės, Heavenly Swallows, Nebáncsvirág, Podniebne jaskółki, Swallows in the Sky, Небесные ласточки
Режиссер
Леонид Квинихидзе
Леонид Квинихидзе
В ролях
Ия Нинидзе
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Ирина Губанова
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Сергей Захаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
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Небесные ласточки

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