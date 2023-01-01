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Несравненная Сара
The Incredible Sarah
Несравненная Сара, 1976
1976 / Великобритания
5.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
биография
драма
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О фильме
Биографическая лента о Саре Бернар.
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5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
1976
Премьера в России
5 ноября 1976
Премьера в мире
5 ноября 1976
Возраст
18+
MPAA
PG
Режиссер
Ричард Флайшер
В ролях
Питер Дэвидсон
Нил МакКарти
Патрик Ньюэлл
Максвелл Шоу
Маргарет Куртеней
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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