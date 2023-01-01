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Несравненная Сара Несравненная Сара
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The Incredible Sarah

Несравненная Сара, 1976

1976 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Биографическая лента о Саре Бернар.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 5 ноября 1976
Премьера в мире 5 ноября 1976
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Ричард Флайшер
Ричард Флайшер
В ролях
Питер Дэвидсон
Нил МакКарти
Патрик Ньюэлл
Максвелл Шоу
Маргарет Куртеней
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Несравненная Сара 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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