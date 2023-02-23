Кинг Конг, 1976

Американская научная экспедиция в поисках нефти отправилась на никому не известный остров, затерянный на просторах мирового океана. Там они нашли наивных местных жителей, которые нашли себе бога в лесу и периодически поставляли ему к столу молодых девственниц. Этим богом оказалась большая обезьяна. Попытавшись скормить Конгу одну из участниц экспедиции, местные волхвы совершили большую ошибку. Конг не стал есть бледнолицую, а утащил ее с собой. Там в лесу среди высоких скал он втюрился в нее по уши. Но американцы так это дело не оставили. Заманив обезьяну в ловушку, погрузили на теплоход и привезли домой. Там Конг, собравшись с силами, опять схватил свою возлюбленную и залез на крышу всемирного торгового центра, чтобы сыграть там свадьбу. Этому помешали ВВС США, самым подлым образом расстреляв несчастное животное.