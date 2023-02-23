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Кинг Конг Кинг Конг
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King Kong

Кинг Конг, 1976

1976 / США
7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Американская научная экспедиция в поисках нефти отправилась на никому не известный остров, затерянный на просторах мирового океана. Там они нашли наивных местных жителей, которые нашли себе бога в лесу и периодически поставляли ему к столу молодых девственниц. Этим богом оказалась большая обезьяна. Попытавшись скормить Конгу одну из участниц экспедиции, местные волхвы совершили большую ошибку. Конг не стал есть бледнолицую, а утащил ее с собой. Там в лесу среди высоких скал он втюрился в нее по уши. Но американцы так это дело не оставили. Заманив обезьяну в ловушку, погрузили на теплоход и привезли домой. Там Конг, собравшись с силами, опять схватил свою возлюбленную и залез на крышу всемирного торгового центра, чтобы сыграть там свадьбу. Этому помешали ВВС США, самым подлым образом расстреляв несчастное животное.

7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 8 сентября 1976
Премьера в мире 8 сентября 1976
Возраст 12+
Режиссер
Джон Гиллермин
В ролях
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Эд Лоутер
Джон Рэндолф
Джулиус Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кинг Конг 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:28
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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саундтрек фильма Кинг Конг
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