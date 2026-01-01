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Постер фильма Семейный заговор
6.8
Киноафиша Фильмы Семейный заговор
6.8

Семейный заговор

, 1976
Family Plot
США / триллер / 18+
Постер фильма Семейный заговор
6.8

О фильме

Остросюжетное, остроумное и вообще весьма острое блюдо для гурманов и поклонников старика Хича, где непревзойденный кинокулинар в последний раз изысканно смешал поджог, похищение, ограбление и… убийство.

В ролях

Карен Блэк
Fran
Брюс Дерн
Брюс Дерн
George Lumley
Барбара Харрис
Blanche Tyler
Уильям Дивэйн
Артур Адамсон
Эд Лотер
Maloney
Кэтлин Несбит
Julia Rainbird
Кэтрин Хелмонд
Mrs. Maloney
Уоррен Дж. Кеммерлинг
Grandison
Эдит Этуотер
Mrs. Clay
Уильям Принц
Bishop
Режиссер Альфред Хичкок
Сценарист Эрнест Леман, Виктор Каннинг
Композитор Джон Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 9 апреля 1976
Дата выхода
9 апреля 1976 Россия 16+
26 апреля 1976 Великобритания
18 октября 1979 Венгрия
9 сентября 1976 Германия
8 сентября 1976 Греция
3 ноября 1978 Иран
27 августа 1976 Ирландия PG
9 апреля 1976 Казахстан
9 апреля 1976 США
9 апреля 1976 Украина
6 августа 1976 Финляндия K-12
15 марта 2006 Франция
28 августа 1976 Япония
MPAA PG
Бюджет $4 490 375
Сборы в мире $111
Производство Universal Pictures, Alfred J. Hitchcock Productions
Другие названия
Family Plot, Trama macabra, Arvet, Complot de famille, Familiengrab, 大巧局, Aile Oyunu, Alfred Hitchcock's 53rd Film, Alfred Hitchcock's Family Plot, Arven, Complot de familie, Complotto di famiglia, Családi összeesküvés, Deceit, Deception, Družinska zarota, Family Plot - den enes død..., Family Plot, la trama, Intriga em Família, Intryga rodzinna, La trama, Missing Heir, Obiteljska zavjera, Perintö, Rodinné spiknutí, Šeimos intrigos, Toteye family, Yoreshet, Οικογενειακή συνωμοσία, Στη σκιά του τρόμου, Семейна интрига, Семейный заговор, ヒッチコックのファミリー・プロット, Ընտանեկան Սյուժե, 家庭阴谋

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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