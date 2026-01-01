Остросюжетное, остроумное и вообще весьма острое блюдо для гурманов и поклонников старика Хича, где непревзойденный кинокулинар в последний раз изысканно смешал поджог, похищение, ограбление и… убийство.
|9 апреля 1976
|Россия
|16+
|26 апреля 1976
|Великобритания
|18 октября 1979
|Венгрия
|9 сентября 1976
|Германия
|8 сентября 1976
|Греция
|3 ноября 1978
|Иран
|27 августа 1976
|Ирландия
|PG
|9 апреля 1976
|Казахстан
|9 апреля 1976
|США
|9 апреля 1976
|Украина
|6 августа 1976
|Финляндия
|K-12
|15 марта 2006
|Франция
|28 августа 1976
|Япония