Вся президентская рать, 1976

Основанный на реальных событиях детектив Алана Пакулы рассказывает историю самого знаменитого политического скандала США – незаконной прослушки в ходе предвыборной кампании Ричарда Никсона, ставшей достоянием общественности благодаря журналистскому расследованию сотрудников “Вашингтон пост” Карла Бернстайна и Боба Вудворда.
Журналисты газеты "Вашингтон пост" Карл Бернстайн и Боб Вудвард, после тщательного и очень опасного расследования предвыборных махинаций команды Никсона, показали всему миру истинное лицо "слуг народа"...