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All the President's Men

Вся президентская рать, 1976

1976 / США
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Основанный на реальных событиях детектив Алана Пакулы рассказывает историю самого знаменитого политического скандала США – незаконной прослушки в ходе предвыборной кампании Ричарда Никсона, ставшей достоянием общественности благодаря журналистскому расследованию сотрудников “Вашингтон пост” Карла Бернстайна и Боба Вудворда.

  • В основу сценария легла одноименная документальная книга американских журналистов Боба Вудворда и Карла Бернстейна.
  • Фрэнк Уиллс, охранник, обнаруживший взлом в комплексе “Уотергейта”, был уволен без объяснения причин несколько дней спустя. Он оставался безработным в течение трех лет, пока не сыграл самого себя в этом фильме. У Уиллса больше никогда не было постоянной работы, он скончался в 2000 году в возрасте 52 лет.
  • Роль Карла Бернстайна Дастину Хоффману предложил непосредственно Роберт Редфорд, когда они вместе посещали игру Knicks.
  • Чтобы подготовиться к исполнению своих ролей, Роберт Редфорд и Дастин Хоффман несколько недель провели в отделе новостей Washington Post, наблюдая за репортерами и посещая собрания.
  • В сценарий не допускалась никакая информация, которая не была бы тщательно проверена и подтверждена независимыми источниками.

Журналисты газеты "Вашингтон пост" Карл Бернстайн и Боб Вудвард, после тщательного и очень опасного расследования предвыборных махинаций команды Никсона, показали всему миру истинное лицо "слуг народа"...

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 4 апреля 1976
Премьера в мире 18 января 1976
Возраст 16+
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Джек Уорден
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кэри Маллиган и Зои Казан сыграют журналисток, которые инициировали разоблачение Харви Вайнштейна Картина будет снятся в том же ключе, что и драмы «В центре внимания» и «Вся президентская рать».
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8 июня 2021 13:23
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