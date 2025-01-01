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Безотцовщина

Bezottsovshchina 18+
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О фильме

Ольга Муромцева растет в детском доме. Ее мать уехала на север зарабатывать деньги и вышла там замуж. Однажды Тамара Павловна решила вернуть себе дочь, но Ольга не нашла в доме матери ни ласки, ни понимания. Полюбив молодого говорливого сантехника Романа, она уехала с ним на сибирскую стройку.

Но Романа испугали трудности и он бросил молодую жену, так и не узнав, что та ждет ребенка. Обо всем этом становится известно Анне Михайловне, дальней родственнице Ольги. Она, со свойственной ей решимостью едет за Ольгой и привозит ее вместе с маленьким Ленькой в родной колхоз. Сюда же возвращается Роман, который заметно изменился, повзрослел, поумнел. Но Ольга не прощает ему предательства.

Роман хотел было сразу уехать, но привязался к Леньке и не подозревая, что мальчишка — его сын.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 7 января 1976
Дата выхода
7 января 1976 Россия 12+
Производство Мосфильм
Другие названия
Bezottsovshchina, Bez ojca, Ohne Vater, Without Father, Безотцовщина
Режиссер
Владимир Шамшурин
В ролях
Елена Драпеко
Елена Драпеко
Лев Прыгунов
Лев Прыгунов
Надежда Федосова
Тамара Семина
Тамара Семина
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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