Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я, ты, он, она
Киноафиша Фильмы Я, ты, он, она
I, You, She, He / Je, tu, il, elle

Я, ты, он, она, 1974

1974 / Франция / Бельгия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

«Я» — это женщина, добровольно запершаяся в комнате. «Ты» — это сценарий. «Он» — водитель грузовика. «Она» — подруга.

На протяжении месяца женщина пытается разобраться с разрывом отношений. Она запирается в комнате, ест только сахарный песок, дважды перекрашивает стены, избавляется от мебели, пишет и переписывает письмо к любовнице. Весь сахар съеден. Она голодна и выходит на улицу. Остановив грузовик, просит подвезти её. Вместе с водителем они едут по дороге, останавливаясь у закусочных и кафе. Женщина приезжает в квартиру любовницы, та просит её уйти. Женщина говорит, что голодна, и любовница кормит её и разрешает остаться на ночь.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1974
Премьера в России 17 ноября 1976
Премьера в мире 31 декабря 1974
Возраст 18+
Режиссер
Шанталь Акерман
В ролях
Шанталь Акерман
Нильс Ареструп
Нильс Ареструп
Клер Вотьон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я, ты, он, она 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши