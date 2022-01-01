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Перевал Кассандры Перевал Кассандры
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The Cassandra Crossing

Перевал Кассандры, 1976

1976 / ФРГ / Великобритания / Италия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Полковник ЦРУ Маккензи узнает, что среди пассажиров трансконтинентального экспресса Женева-Стокгольм скрывается террорист, больной опасной формой легочной чумы, вакцина от которой еще не найдена. Маккензи связывается с единственным врачом в поезде доктором Чемберленом.

Но Чемберлен и его жена Дженнифер находят больного слишком поздно, он успел заразить нескольких пассажиров. Опасаясь возникновения эпидемии, Маккензи решает направить «поезд смерти» к перевалу Кассандры, обрекая всех пассажиров на неминуемую гибель…

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 18 декабря 1976
Премьера в мире 18 декабря 1976
Возраст 16+
Режиссер
Джордж П. Косматос
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Ричард Харрис
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Мартин Шин
Мартин Шин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перевал Кассандры 2 постера
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