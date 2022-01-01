Перевал Кассандры, 1976

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о выходе в прокат О фильме Полковник ЦРУ Маккензи узнает, что среди пассажиров трансконтинентального экспресса Женева-Стокгольм скрывается террорист, больной опасной формой легочной чумы, вакцина от которой еще не найдена. Маккензи связывается с единственным врачом в поезде доктором Чемберленом.



Но Чемберлен и его жена Дженнифер находят больного слишком поздно, он успел заразить нескольких пассажиров. Опасаясь возникновения эпидемии, Маккензи решает направить «поезд смерти» к перевалу Кассандры, обрекая всех пассажиров на неминуемую гибель… Развернуть 6.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 2 часа 9 минут Год выпуска 1976 Премьера в России 18 декабря 1976 Премьера в мире 18 декабря 1976 Возраст 16+ Режиссер Джордж П. Косматос В ролях Софи Лорен Ричард Харрис Берт Ланкастер Ава Гарднер Мартин Шин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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