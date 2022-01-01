Перевал Кассандры, 1976

Полковник ЦРУ Маккензи узнает, что среди пассажиров трансконтинентального экспресса Женева-Стокгольм скрывается террорист, больной опасной формой легочной чумы, вакцина от которой еще не найдена. Маккензи связывается с единственным врачом в поезде доктором Чемберленом.
Но Чемберлен и его жена Дженнифер находят больного слишком поздно, он успел заразить нескольких пассажиров. Опасаясь возникновения эпидемии, Маккензи решает направить «поезд смерти» к перевалу Кассандры, обрекая всех пассажиров на неминуемую гибель…