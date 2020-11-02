С помощью своего волшебного прибора Казанова с блеском исполняет роль эксгибициониста любовника, излечивает девственницу от хронического недуга, продлевает жизнь выжившей из ума великосветской матроне, побеждает в публичном секс-шоу, устроенном на потеху пресыщенной знати, предается свальному греху с труппой театральных нимфоманок и в конечном итоге — удовлетворяет механическую куклу, в которой находит свой идеал.
|7 декабря 1976
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