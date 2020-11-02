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Постер фильма Казанова Феллини
7.1
Киноафиша Фильмы Казанова Феллини
7.1

Казанова Феллини

, 1976
Casanova di Fellini, Il
Италия, США / исторический, эротика, биография, драма / 18+
Постер фильма Казанова Феллини
7.1

О фильме

С помощью своего волшебного прибора Казанова с блеском исполняет роль эксгибициониста любовника, излечивает девственницу от хронического недуга, продлевает жизнь выжившей из ума великосветской матроне, побеждает в публичном секс-шоу, устроенном на потеху пресыщенной знати, предается свальному греху с труппой театральных нимфоманок и в конечном итоге — удовлетворяет механическую куклу, в которой находит свой идеал.

В ролях

Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Giacomo Casanova
Тина Омон
Henriette
Сисели Браун
Madame D'Urfé
Джон Карлсен
Дэниэл Эмилфорк Беренстайн
Адель Анжела Лоджодиче
Олимпия Карлизи
Isabella
Маргарет Клементи
Sister Maddalena
Кармен Скарпитта
Madame Charpillon
Clara Algranti
Marcolina
Даниэла Гатти
Giselda
Silvana Fusacchia
Isabella's sister
Режиссер Федерико Феллини
Сценарист Джакомо Казанова, Федерико Феллини, Бернардино Дзаппони
Композитор Нино Рота
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / США
Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 7 декабря 1976
Дата выхода
7 декабря 1976 Россия 18+
24 февраля 1977 Германия
10 декабря 1976 Италия
7 декабря 1976 Казахстан
11 февраля 1977 Канада
25 ноября 1977 Португалия
17 сентября 1990 СССР
20 декабря 1976 США
7 декабря 1976 Украина
2 марта 1977 Франция
11 сентября 1977 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $227
Производство Produzioni Europee Associate (PEA)
Другие названия
Il Casanova di Federico Fellini, Fellini's Casanova, Casanova, Fellinis Casanova, Casanova de Fellini, Fellinin Casanova, Kazanova, Le Casanova de Fellini, De Casabova van Fellini, El casanova, El casanova de Federico Fellini, Felinio kazanova, Il Casanova, Kazanovas, Καζανόβας, Казанова, Казанова Федерико Феллини, カサノバ（1976）, 卡薩諾瓦, Federico Fellini's Casanova, Казанова Феллини

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Giacomo Casanova Мужчина, который никогда не говорит плохо о женщинах, их не любит. Чтобы понять и полюбить их, нужно страдать от их рук. Только тогда можно найти счастье на губах возлюбленной.

Отзывы о фильме

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