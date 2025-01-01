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Киноафиша Фильмы Зеркало времени

Зеркало времени

Zerkalo vremeni 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фантазия о том, что Космос хранит образы прошлого.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 5 января 1976
Дата выхода
5 января 1976 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zerkalo vremeni, The Mirror of Time, Зеркало времени
Режиссер
Владимир Тарасов
В ролях
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Зеркало времени

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