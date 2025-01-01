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О фильме
Фантазия о том, что Космос хранит образы прошлого.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1976
Премьера в мире
5 января 1976
Дата выхода
5 января 1976
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zerkalo vremeni, The Mirror of Time, Зеркало времени
Режиссер
Владимир Тарасов
В ролях
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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