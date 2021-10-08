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Телесеть, 1976

1976 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Постоянный «гвоздь программы» новостей телестанции UBS-TV Говард Били погорел: во время прямого эфира у него случился нервный срыв. По иронии, публичное бесчинство подняло его и без того баснословный рейтинг, к неожиданному ликованию боссов UBS. Как следствие, прославившись «безумным пророком прямого эфира», вскоре он превратился в пешку для безжалостного теленачальства, которое выдаивало из него сумасшедшие выходки при любом удобном случае. Само собой, когда «пророк» стал не в прок, с ним надо было срочно что-то решать, желательно перед камерой, и при полной аудитории.

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1976
Премьера в России 14 ноября 1976
Премьера в мире 14 ноября 1976
Возраст 16+
Режиссер
Сидни Люмет
Сидни Люмет
В ролях
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Уильям Холден
Уильям Холден
Питер Финч
Питер Финч
Беатрис Стрэйт
Беатрис Стрэйт
Нед Битти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Телесеть 3 постера
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