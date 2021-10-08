Телесеть, 1976

Постоянный «гвоздь программы» новостей телестанции UBS-TV Говард Били погорел: во время прямого эфира у него случился нервный срыв. По иронии, публичное бесчинство подняло его и без того баснословный рейтинг, к неожиданному ликованию боссов UBS. Как следствие, прославившись «безумным пророком прямого эфира», вскоре он превратился в пешку для безжалостного теленачальства, которое выдаивало из него сумасшедшие выходки при любом удобном случае. Само собой, когда «пророк» стал не в прок, с ним надо было срочно что-то решать, желательно перед камерой, и при полной аудитории.