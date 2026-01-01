Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Герцогиня и Драный Лис
Постер фильма Герцогиня и Драный Лис
Постер фильма Герцогиня и Драный Лис
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Герцогиня и Драный Лис

Герцогиня и Драный Лис

The Duchess and the Dirtwater Fox 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1882 год. Аманда — искательница приключений и танцовщица. Чарли — карточный шулер. Оба они любят деньги, особенно добытые нечестным путем. Влюбившись в него, она понимает, что есть вещи и попрекраснее денег. Теперь остается только ему пересмотреть свое отношение к жизни. Вместе они оказываются втянуты в аферу с кражей 40 тысяч долларов…

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 1 апреля 1976
Дата выхода
1 апреля 1976 Россия 12+
3 сентября 1976 Германия
1 апреля 1976 Казахстан
1 апреля 1976 США
1 апреля 1976 Украина
MPAA PG
Бюджет $4 590 000
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
The Duchess and the Dirtwater Fox, El zorro y la duquesa, A Duquesa e o Vilão, De hertogin en de vagebond, La duchesse et le truand, Amanda og rævepelsen, Ducesa si Dirtwater Fox, Ducesa si vulpoiul, Gertsoginya i Dranyy Lis, Hempukka ja hunsvotti, Hrabenka a lisák z Dirtwateru, I doukissa kai o cow-boy, Księżna i błotny lis, La duquesa y el truhán, La volpe e la duchessa, Podvodníci, Poker med 5 ess, Ruffel och båg, Tjejen som sköt skarpt, Vojvotkinja i skitnica, Wer schluckt schon gerne blaue Bohnen?, Η δούκισσα και ο καουμπόι, Герцогиня и Драный Лис, Герцогиня та Зацькований Лис, 小迷糊與大老千
Режиссер
Мелвин Фрэнк
В ролях
Джордж Сигал
Джордж Сигал
Голди Хоун
Голди Хоун
Конрад Дженис
Дженнифер Ли
Сид Гулд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Герцогиня и Драный Лис
Девушка с Петровки 5.5
Девушка с Петровки (1974)
Краденый камень 6.8
Краденый камень (1972)
Гнев 6.2
Гнев (1964)
Коралловый риф 5.8
Коралловый риф (1953)
Дочь и мать ее 4.4
Дочь и мать ее (2017)
Филин и кошечка 6.4
Филин и кошечка (1970)
Город и деревня 5.1
Город и деревня (2001)
Сестры Бэнгер 5.6
Сестры Бэнгер (2002)
Приезжие 6.5
Приезжие (1999)
Клуб первых жен 7.4
Клуб первых жен (1996)
Не будите спящую собаку 6.8
Не будите спящую собаку (1996)
Протокол 5.5
Протокол (1984)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше