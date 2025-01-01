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Постер фильма Табор уходит в небо
Постер фильма Табор уходит в небо
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Табор уходит в небо

Табор уходит в небо

Tabor ukhodit v nebo 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в Бессарабии на рубеже XIX и ХХ веков. Молодой и гордый цыган Лойко Зобар славится среди представителей своего народа способностью украсть абсолютно любую лошадь. Однажды, убегая от жандармов, конокрад получает тяжелое ранение. От верной смерти его спасает красавица Рада. Герой влюбляется в свою спасительницу и хочет жениться на ней, но свободолюбивая девушка не собирается отдавать свое сердце так скоро. Она требует, чтобы Лойко в присутствии всего табора опустился перед ней на колени и поцеловать руку в знак полного подчинения. Но сможет ли цыган поступиться своей гордостью ради любви?

  • В 1976 году фильм стал абсолютным лидером проката в СССР - его увидели около 65 миллионов зрителей. 
  • Картина Эмиля Лотяну получила целый ряд престижных премий: “Золотая раковина” Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, приз за лучшую режиссуру кинофестиваля в Белграде, и другие.
  • Роль Рады принесла Светлане Тома народную любовь и признание. После выхода фильма журнал “Советский экран” провел опрос, по результатам которого Тома была признана лучшей советской актрисой 1976 года. 
  • “Табор уходит в небо” - не первый фильм Эмиля Лотяну, в котором Светлана Тома исполнила главную роль. В 1966 году актриса дебютировала в его мелодраме “Красные поляны”.

Несколько пересекающихся историй любви: гордой красавицы цыганки Рады и конокрада Лойко Забара; золотоволосой Юлишки, влюбленной в Лойко; дворянина Силади, страстно любящего Раду- Жизнь цыганского табора проходит на фоне быта и нравов Бессарабии второй половины XIX века, провинциальной окраины Австро-Венгерской империи.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 4 апреля 1976
Дата выхода
4 апреля 1976 Россия 12+
20 октября 1976 США
21 декабря 1977 Франция TP
Производство Мосфильм
Другие названия
Tabor ukhodit v nebo, Gypsies Are Found Near Heaven, Cigáni idú do neba, Cigani lete u nebo, Cikáni jdou do nebe, Los gitanos se van al cielo, Queen of the Gypsies, A cigánytábor az égbe megy, Anche gli zingari vanno in cielo, Çingeneler - Ateşli kan, Das Zigeunerlager zieht in den Himmel, Gypsy Camp Vanishes Into the Blue, Lejren går op i himlen, Les tziganes montent au ciel, Los zíngaros se van al cielo, Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen, Oi tsiganoi hanontai stous ouranous, Os Ciganos - Um Amor Trágico, Os ciganos Vão Para o Céu, Şatra, Tabor wędruje do nieba, The Gypsy Camp Vanishes Into the Blue, Wenn die Zigeuner ziehen, Zigenarflickans kärlek, Zigenarlägret flyttar till himlen, Табор уходит в небо, Таборът отива към небето, ジプシー は空に消える, ジプシーは空にきえる
Режиссер
Эмиль Лотяну
Эмиль Лотяну
В ролях
Григоре Григориу
Светлана Тома
Светлана Тома
Барасби Мулаев
Ион Шкуря
Павел Андрейченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Табор уходит в небо

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