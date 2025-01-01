Действие фильма разворачивается в Бессарабии на рубеже XIX и ХХ веков. Молодой и гордый цыган Лойко Зобар славится среди представителей своего народа способностью украсть абсолютно любую лошадь. Однажды, убегая от жандармов, конокрад получает тяжелое ранение. От верной смерти его спасает красавица Рада. Герой влюбляется в свою спасительницу и хочет жениться на ней, но свободолюбивая девушка не собирается отдавать свое сердце так скоро. Она требует, чтобы Лойко в присутствии всего табора опустился перед ней на колени и поцеловать руку в знак полного подчинения. Но сможет ли цыган поступиться своей гордостью ради любви?
Несколько пересекающихся историй любви: гордой красавицы цыганки Рады и конокрада Лойко Забара; золотоволосой Юлишки, влюбленной в Лойко; дворянина Силади, страстно любящего Раду- Жизнь цыганского табора проходит на фоне быта и нравов Бессарабии второй половины XIX века, провинциальной окраины Австро-Венгерской империи.
|4 апреля 1976
|Россия
|12+
|20 октября 1976
|США
|21 декабря 1977
|Франция
|TP