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The Seven-Per-Cent Solution

Критическое решение, 1976

1976 / США / Великобритания
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Новое приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона забрасывает знаменитых детективов на просторы континентальной Европы. Причиной такого дальнего путешествия стали серьезные проблемы со здоровьем знаменитого сыщика: пагубное пристрастие Шерлока Холмса к наркотикам достигло критичной отметки и вылилось в манию преследования. Спасти Холмса может только знаменитый австрийский медик Зигмунд Фрейд, но упрямый частный детектив не желает даже слышать о лечении. Доктор Ватсон пускается на хитрость, заманивая своего друга в Вену, а по их следам уже идет демонический профессор Мориарти…

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в России 24 октября 1976
Премьера в мире 24 октября 1976
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Режиссер
Херберт Росс
Херберт Росс
В ролях
Алан Аркин
Алан Аркин
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Никол Уильямсон
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Критическое решение 2 постера
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