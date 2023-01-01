Критическое решение, 1976

Новое приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона забрасывает знаменитых детективов на просторы континентальной Европы. Причиной такого дальнего путешествия стали серьезные проблемы со здоровьем знаменитого сыщика: пагубное пристрастие Шерлока Холмса к наркотикам достигло критичной отметки и вылилось в манию преследования. Спасти Холмса может только знаменитый австрийский медик Зигмунд Фрейд, но упрямый частный детектив не желает даже слышать о лечении. Доктор Ватсон пускается на хитрость, заманивая своего друга в Вену, а по их следам уже идет демонический профессор Мориарти…