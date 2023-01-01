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Заговор в Пасху
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The Passover Plot

Заговор в Пасху, 1976

1976 / США / Израиль
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Альтернативная версия зарождения Христианства.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 1 января 1976
Премьера в мире 1 января 1976
Возраст 12+
MPAA PG
Режиссер
Майкл Кампус
В ролях
Гарри Эндрюс
Хью Гриффит
Залман Кинг
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Даниэль Адес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заговор в Пасху 2 постера
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