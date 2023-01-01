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Заговор в Пасху
The Passover Plot
Заговор в Пасху, 1976
1976 / США / Израиль
4.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Альтернативная версия зарождения Христианства.
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4.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
1976
Премьера в России
1 января 1976
Премьера в мире
1 января 1976
Возраст
12+
MPAA
PG
Режиссер
Майкл Кампус
В ролях
Гарри Эндрюс
Хью Гриффит
Залман Кинг
Скотт Уилсон
Даниэль Адес
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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