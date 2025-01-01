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Зловещие мертвецы в огне
Зловещие мертвецы в огне
Evil Dead Burn
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Страна
США
Год выпуска
2026
Производство
New Line Cinema, Sony Pictures Releasing
Другие названия
Evil Dead Burn, Ma Cây 6: Bùng Cháy, Untitled Evil Dead Spin-Off
Режиссер
Себастьян Ваничек
В ролях
Люсиан Бьюкенен
Хантер Дуэн
Сухейла Якуб
Тэнди Райт
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