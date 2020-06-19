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Иэн Холм
Иэн Холм
Ian Holm
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Иэн Холм
Ian Holm
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Дата рождения
12 сентября 1931
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
19 июня 2020
Карьера
Актер
Биография Иэна Холма
Родился 12 сентября 1931 года. Гудмайес, Великобритания.
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Фильмография Иэна Холма
Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
8.0
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.0
Ренессанс
драма, триллер, фантастика, анимация, боевик
2006, Франция / Великобритания / Люксембург
7.0
Оружейный барон
драма, триллер, боевик
2005, США
7.0
Хромофобия
драма
2005, Великобритания / Франция / США
6.0
Авиатор
драма
2004, США / Германия
7.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
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