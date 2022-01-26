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Мора Тирни
Мора Тирни
Maura Tierney
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Мора Тирни
Maura Tierney
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Дата рождения
3 февраля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
160 см
Биография Моры Тирни
Родилась 3 февраля 1965 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Фильмография Моры Тирни
Отчет
драма
2019, США
7.0
Красивый мальчик
драма
2018, США
7.0
Зов природы
комедия
2012, США
4.0
Ой, мамочки
комедия
2008, США
5.0
Полупрофи
комедия, спорт
2008, США
7.0
Скотланд, Пенсильвания
комедия, криминал
2001, Канада
6.0
Силы природы
мелодрама, комедия
1999, США
6.0
Лжец, лжец
комедия, сказка
1997, США
8.0
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Сериал «Американская ржавчина» с Джеффом Дэниелсом ограничится одним сезоном
Канал Showtime официально закрыл проект.
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26 января 2022 13:56
Полицейский Джефф Дэниелс расследует убийство в депрессивном городке в трейлере сериала «Ржавчина»
За проект отвечает автор «Охотника на лис» и «Капоте».
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26 июля 2021 15:38
Шериф Джефф Дэниелс и его непростой выбор: Вышел трейлер драматического сериала «Американская ржавчина»
Сюжет основан на одноименном романе Филиппа Майера.
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17 июня 2021 14:28
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