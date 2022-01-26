Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мора Тирни

Мора Тирни

Maura Tierney
Мора Тирни
Мора Тирни Maura Tierney
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 февраля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
160 см
Биография Моры Тирни

Родилась 3 февраля 1965 года. Бостон, Массачусетс, США.

Фильмография Моры Тирни
Отчет
Отчет
драма 2019, США
7.0
Красивый мальчик
Красивый мальчик
драма 2018, США
7.0
Зов природы
Зов природы
комедия 2012, США
4.0
Ой, мамочки
Ой, мамочки
комедия 2008, США
5.0
Полупрофи
Полупрофи
комедия, спорт 2008, США
7.0
Скотланд, Пенсильвания
Скотланд, Пенсильвания
комедия, криминал 2001, Канада
6.0
Силы природы
Силы природы
мелодрама, комедия 1999, США
6.0
Лжец, лжец
Лжец, лжец
комедия, сказка 1997, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Американская ржавчина» с Джеффом Дэниелсом ограничится одним сезоном Канал Showtime официально закрыл проект.
Написать
26 января 2022 13:56
Полицейский Джефф Дэниелс расследует убийство в депрессивном городке в трейлере сериала «Ржавчина» За проект отвечает автор «Охотника на лис» и «Капоте». 
Написать
26 июля 2021 15:38
Шериф Джефф Дэниелс и его непростой выбор: Вышел трейлер драматического сериала «Американская ржавчина» Сюжет основан на одноименном романе Филиппа Майера.
Написать
17 июня 2021 14:28
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши