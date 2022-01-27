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Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Derek Jacobi
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Дерек Джекоби
Derek Jacobi
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Дата рождения
22 октября 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Дерека Джекоби
Родился 22 октября, 1938 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дерека Джекоби
Толкин
драма, биография
2019, США
7.0
Стрэттон: Первое задание
боевик, триллер
2016, Великобритания
4.0
Золушка
мелодрама, фэнтези
2015, США
7.0
Ромео и Джульетта
спектакль
2015, Великобритания
0.0
Эффи
драма
2014, Великобритания
6.0
7 дней и ночей с Мэрилин
драма
2011, Великобритания
7.0
Хиппи Хиппи Шейк
драма, комедия
2010, США / Великобритания
0.0
Конец игры
драма, триллер
2009, Великобритания
6.0
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Объявлен актерский состав второго сезона «Благих знамений»
Бенедикт Камбербэтч и Фрэнсис МакДорманд в новых эпизодах не вернутся.
Написать
27 января 2022 12:29
Дастин Хоффман, Дерек Джекоби, Айлин Аткинс и Сэм Нил сыграют в комедии о поездке Бернарда Шоу в Голливуд
Сценарий написал семикратный лауреат премии «Эмми» Марк Солтцмэн, ответственный за «Улицу Сезам».
Написать
9 сентября 2021 13:35
IMDb запретил критиковать фильм с темнокожими Питером Пэном и Алисой в стране чудес
За картину вступился Дэвид Ойелоуо.
Написать
29 октября 2020 12:01
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