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Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Calista Flockhart
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Калиста Флокхарт
Calista Flockhart
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Дата рождения
11 ноября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Харрисон Форд
в браке с 2010 года
Биография Калиста Флокхарт
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Фильмография Калиста Флокхарт
Хрупкость
триллер, ужасы
2005, Испания / Великобритания
6.0
Женские тайны
драма, мелодрама
2000, США
7.0
Сон в летнюю ночь
сказка, комедия, мелодрама
1999, Италия / Великобритания / США
7.0
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13 апреля 2017 10:59
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Харрисон Форд
Harrison Ford
в браке с 2010 года
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