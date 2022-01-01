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Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер
Marg Helgenberger
О персоне
Фильмография
Марг Хельгенбергер
Marg Helgenberger
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Дата рождения
16 ноября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Марг Хельгенбергер
Родилась 16 ноября 1958 года. Фремонт, Небраска, США.
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Фильмография Марг Хельгенбергер
Собачья жизнь 2
семейный
2019, США
8.0
Крутая компания
комедия
2004, США
5.0
Эрин Брокович
драма, биография
2000, США
6.0
Особь 2
боевик, ужасы, фантастика
1998, США
4.0
Огонь из преисподней
боевик, драма, триллер
1997, США
5.0
Плохие парни
триллер, боевик, комедия
1995, США
7.0
Особь
триллер, фантастика
1995, США
5.0
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