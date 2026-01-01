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Марг Хельгенбергер
Marg Helgenberger
Киноафиша
Персоны
Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер
Marg Helgenberger
Дата рождения
16 ноября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Марг Хельгенбергер
Родилась 16 ноября 1958 года. Фремонт, Небраска, США.
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Популярные фильмы
8.0
Собачья жизнь 2
(2019)
8.0
Скорая помощь
(1994)
8.0
C.S.I. Место преступления
(2000)
Фильмография Марг Хельгенбергер
7.2
CSI: Вегас
драма, криминал
2021, США
8
Собачья жизнь 2
A Dog's Journey
семейный
2019, США
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Рецензия
6.6
Искусственный интеллект
боевик, фантастика
2014, США/Канада
6.5
Под куполом
драма, фантастика, триллер
2013, США
7.2
Кто Вы, Мистер Брукс?
Mr. Brooks
драма, триллер, криминал
2007, США
6.3
Крутая компания
In good company
комедия
2004, США
8
C.S.I. Место преступления
драма, детектив, криминал, триллер
2000, США
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
драма, биография
2000, США
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