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Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер Marg Helgenberger
Киноафиша Персоны Марг Хельгенбергер

Марг Хельгенбергер

Marg Helgenberger

Дата рождения
16 ноября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Марг Хельгенбергер

Родилась 16 ноября 1958 года. Фремонт, Небраска, США. 

Популярные фильмы

Собачья жизнь 2 8.0
Собачья жизнь 2 (2019)
Скорая помощь 8.0
Скорая помощь (1994)
C.S.I. Место преступления 8.0
C.S.I. Место преступления (2000)

Фильмография Марг Хельгенбергер

CSI: Вегас 7.2
CSI: Вегас
драма, криминал 2021, США
Собачья жизнь 2 8
Собачья жизнь 2 A Dog's Journey
семейный 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Искусственный интеллект 6.6
Искусственный интеллект
боевик, фантастика 2014, США/Канада
Под куполом 6.5
Под куполом
драма, фантастика, триллер 2013, США
Кто Вы, Мистер Брукс? 7.2
Кто Вы, Мистер Брукс? Mr. Brooks
драма, триллер, криминал 2007, США
Крутая компания 6.3
Крутая компания In good company
комедия 2004, США
C.S.I. Место преступления 8
C.S.I. Место преступления
драма, детектив, криминал, триллер 2000, США
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
драма, биография 2000, США
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