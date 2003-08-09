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Грегори Хайнс
Грегори Хайнс
Gregory Hines
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Грегори Хайнс
Gregory Hines
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Дата рождения
14 февраля 1946
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
9 августа 2003
Карьера
Актер
Биография Грегори Хайнса
Родился 14 февраля 1946 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Грегори Хайнса
Жена священника
комедия, семейный, драма, фэнтези, мелодрама
1996, США
5.0
Время бешеных псов
драма, комедия, криминал
1996, США
5.0
Человек эпохи Возрождения
комедия, драма
1994, США
6.0
Белые ночи
драма
1985, США
6.0
Клуб Коттон
драма, криминал, мюзикл
1984, США
6.0
Сделка века
комедия
1983, США
5.0
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