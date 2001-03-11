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Киноафиша Сериалы Король обезьян

Король обезьян (2001 - 2001)

The Lost Empire 12+
Год выпуска 2001
Страна Чехия/Германия/США/Сингапур
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий сериала «Король обезьян» оказывается археолог Ник Ортон, который отправляется на раскопки в Китай. Во время экспедиции перед ним предстает величайшая богиня Кван Инь. Она заявляет, что Нику нужно совершить подвиг и от его действий зависит судьба всего человечества. По словам богини, Ник за трое суток должен отыскать древнейший манускрипт, который присвоили могущественные и злые демоны. Но сначала Нику следует освободить Короля обезьян, который несколько сотен лет пребывает в темнице. 

В ролях
В ролях
Бай Лин
Бай Лин
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Томас Гибсон
Расселл Вонг
Рик Янг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Король обезьян - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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