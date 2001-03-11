В центре событий сериала «Король обезьян» оказывается археолог Ник Ортон, который отправляется на раскопки в Китай. Во время экспедиции перед ним предстает величайшая богиня Кван Инь. Она заявляет, что Нику нужно совершить подвиг и от его действий зависит судьба всего человечества. По словам богини, Ник за трое суток должен отыскать древнейший манускрипт, который присвоили могущественные и злые демоны. Но сначала Нику следует освободить Короля обезьян, который несколько сотен лет пребывает в темнице.