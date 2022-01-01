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Дана Дилэйни
Дана Дилэйни Dana Delany
Киноафиша Персоны Дана Дилэйни

Дана Дилэйни

Dana Delany

Дата рождения
13 марта 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер

Популярные фильмы

Следствие по телу
Следствие по телу (2011)
8.090909
Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки (2004)
8
Летите домой
Летите домой (1996)
7.3333335

Фильмография Дана Дилэйни

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 7 Сериалы 3 Актриса 10
Фрилансеры 6.6
Фрилансеры Freelancers
драма, боевик, криминал, детектив 2012, США
Следствие по телу 8.1
Следствие по телу
драма, криминал 2011, США
Многократные сарказмы 4.9
Многократные сарказмы Multiple Sarcasms
драма 2010, США
Лагерь надежды 5.5
Лагерь надежды Camp Hope
ужасы 2010, США
Отчаянные домохозяйки 8
Отчаянные домохозяйки
драма, комедия, детектив 2004, США
Настоящая женщина 6.8
Настоящая женщина True Women
боевик, приключения, биография 1997, США
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Летите домой 7.3
Летите домой Fly Away Home
семейный, приключения, драма 1996, США
Домохозяйка 6.1
Домохозяйка Housesitter
мелодрама, комедия 1992, США
Чуткий сон 6.9
Чуткий сон Light Sleeper
криминал, драма 1992, США
Детективное агенство 6.7
Детективное агенство "Лунный свет"
комедия, детектив, мелодрама 1985, США
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