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Постер фильма Будучи там
7.9
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7.9

Будучи там

, 1979
Being There
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Будучи там
7.9

О фильме

Садовник, вся жизнь которого прошла в уходе за садом и телевизором, оказывается без работы, поскольку его прежний хозяин умер, а новые хозяева выставляют его на улицу. Зная внешний мир только по программам телевидения и общению с чернокожей кухаркой, он, делая первые неуверенные шаги в незнакомом для него мире. И тут же попадает под колеса лимузина богатой дамы и оказывается в ее доме, где ему предстоит познакомиться и очаровать ее мужа и начать свое восхождение в мир влиятельных людей…

В ролях

Питер Селлерс
Питер Селлерс
Chance
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Eve Rand
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Benjamin Rand
Джек Уорден
Джек Уорден
President 'Bobby'
Ричард А. Дайсарт
Dr. Robert Allenby
Ричард Бейсхарт
Vladimir Skrapinov
Рут Аттавэй
Louise
Дэвид Кленнон
Thomas Franklin
Фрэн Брилл
Sally Hayes
Дениз ДюБарри
Johanna Franklin
Режиссер Хэл Эшби
Сценарист Ежи Косински
Композитор Джонни Мэндел
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 19 декабря 1979
Дата выхода
19 декабря 1979 Россия 16+
8 июля 1980 Аргентина
10 августа 1981 Бразилия
20 декабря 1979 Великобритания
19 февраля 1981 Венгрия 12
15 августа 1980 Ирландия
3 марта 2025 Исландия Allowed
15 октября 1980 Италия
19 декабря 1979 Казахстан 16+
30 июля 1980 Мексика
2 октября 1980 Нидерланды
24 октября 1980 Португалия
19 декабря 1979 США
19 декабря 1979 Украина
12 сентября 1980 Финляндия
9 мая 1980 Франция
19 декабря 1979 Швеция 15
31 января 1981 Япония G
MPAA PG
Сборы в мире $30 180 155
Производство BSB, CIP, Lorimar Film Entertainment
Другие названия
Being There, Desde el jardín, Будучи там, Bienvenue Mister Chance, Bol som pri tom, Un jardinero con suerte, Välkommen Mr. Chance!, Velkommen, Mr. Chance, Willkommen, Mr. Chance, Bem-Vindo, Mr. Chance, Bienvenido Mr. Chance, Bog'bon, Buvimas ten, Byl jsem pri tom, Chance, Chansu, Dobro došli, gospodine Chance, Dobrodosli, gospod Chance, Fiind acolo, Isten hozta, Mr..., Merhaba Dünya, Mr. Chance, Muito Além do Jardim, Oltre il giardino, Orada olmaq, Tervetuloa, Mr. Chance!, Un gradinar face cariera, Welkom Mister Chance, Wystarczy być, Να είσαι εκεί, κύριε Τσανς, Добро дошли, господине Ченс, Коли я буду там, Онда бола тұра, Присъствие, Садовник, Эффект присутствия, 찬스, チャンス, 無為而治, Bienvenido, Mister Chance, Bem-Vindo, Senhor Chance, 챈스, 妙人奇迹, Bem-Vindo, Sr. Chance

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

[С другими бедными черными пенсионерами, смотрящими Чанса по телевизору]
Louise В Америке, конечно, всё для белых. Слушайте: я растила этого мальчишку с тех пор, как он был размером с муравья. И скажу прямо — он так и не научился читать и писать. Нет, сэр. Ума не было вообще. Вместо мозгов — рисовый пудинг. Бог сжалился, не дал ума, глуп как осёл. Посмотрите на него теперь! Да, сэр, в Америке достаточно быть белым, чтобы получить всё, что хочешь. Бред сивой кобылы!

Отзывы о фильме

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