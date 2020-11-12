Садовник, вся жизнь которого прошла в уходе за садом и телевизором, оказывается без работы, поскольку его прежний хозяин умер, а новые хозяева выставляют его на улицу. Зная внешний мир только по программам телевидения и общению с чернокожей кухаркой, он, делая первые неуверенные шаги в незнакомом для него мире. И тут же попадает под колеса лимузина богатой дамы и оказывается в ее доме, где ему предстоит познакомиться и очаровать ее мужа и начать свое восхождение в мир влиятельных людей…
Being There, Desde el jardín, Будучи там, Bienvenue Mister Chance, Bol som pri tom, Un jardinero con suerte, Välkommen Mr. Chance!, Velkommen, Mr. Chance, Willkommen, Mr. Chance, Bem-Vindo, Mr. Chance, Bienvenido Mr. Chance, Bog'bon, Buvimas ten, Byl jsem pri tom, Chance, Chansu, Dobro došli, gospodine Chance, Dobrodosli, gospod Chance, Fiind acolo, Isten hozta, Mr..., Merhaba Dünya, Mr. Chance, Muito Além do Jardim, Oltre il giardino, Orada olmaq, Tervetuloa, Mr. Chance!, Un gradinar face cariera, Welkom Mister Chance, Wystarczy być, Να είσαι εκεί, κύριε Τσανς, Добро дошли, господине Ченс, Коли я буду там, Онда бола тұра, Присъствие, Садовник, Эффект присутствия, 찬스, チャンス, 無為而治, Bienvenido, Mister Chance, Bem-Vindo, Senhor Chance, 챈스, 妙人奇迹, Bem-Vindo, Sr. Chance
[С другими бедными черными пенсионерами, смотрящими Чанса по телевизору]
LouiseВ Америке, конечно, всё для белых. Слушайте: я растила этого мальчишку с тех пор, как он был размером с муравья. И скажу прямо — он так и не научился читать и писать. Нет, сэр. Ума не было вообще. Вместо мозгов — рисовый пудинг. Бог сжалился, не дал ума, глуп как осёл. Посмотрите на него теперь! Да, сэр, в Америке достаточно быть белым, чтобы получить всё, что хочешь. Бред сивой кобылы!
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