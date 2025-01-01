Смотрите замечательную музыкальную историю о дружбе лошади, кота и собаки, снятую по сценарию Юнны Мориц. Песни в мультфильме 'Большой секрет для маленькой компании' поют известные барды – Татьяна и Сергей Никитины.
СтранаСССР
Продолжительность16 минут
Год выпуска1979
Премьера в мире5 января 1979
Дата выхода
5 января 1979
Россия
6+
ПроизводствоEkran
Другие названия
Bolshoy sekret dlya malenkoy kompanii, Big Secret for the Small Company, Большой секрет для маленькой компании, Великий секрет для маленької компанії