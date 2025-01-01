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Постер фильма Большой секрет для маленькой компании
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Киноафиша Фильмы Большой секрет для маленькой компании

Большой секрет для маленькой компании

Bolshoy sekret dlya malenkoy kompanii 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Смотрите замечательную музыкальную историю о дружбе лошади, кота и собаки, снятую по сценарию Юнны Мориц. Песни в мультфильме 'Большой секрет для маленькой компании' поют известные барды – Татьяна и Сергей Никитины.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 5 января 1979
Дата выхода
5 января 1979 Россия 6+
Производство Ekran
Другие названия
Bolshoy sekret dlya malenkoy kompanii, Big Secret for the Small Company, Большой секрет для маленькой компании, Великий секрет для маленької компанії
Режиссер
Юлиан Калишер
В ролях
Татьяна Никитина
Сергей Никитин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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