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Дядюшка Ау

Dyadyushka Au 18+
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О фильме

Кукольная мульт-трилогия о старичке-лесовичке по имени Дядюшка Ау и курьезных историях, в которые он попадает. За три серии Дядюшка Ау успеет поспорить со своим отражением, познакомиться с девочкой Риммой и ее друзьями, провести опись имущества, вырастить плотоядное дерево, переселиться в городскую квартиру и отметить Новый год.

  • В основе сюжета лежит сказочная повесть “Господин Ау” (1973) финского писателя Ханну Мякеля в литературном пересказе Эдуарда Успенского. Эдуард Николаевич сам работал над сценарием к мультфильму.
  • Создание цикла мультфильмов про Дядюшку Ау было приурочено к 25-летнему юбилею особых дружественных отношений Советского союза и Финляндии.
  • В первой серии “Дядюшки Ау” можно заметить фрагмент из мультика “Каникулы Бонифация”.
  • Во всех сериях цикла главный герой разговаривает голосом актера Василия Ливанова, озвучившего Крокодила Гену, Карлсона и Удава из “38 попугаев”.
  • “Дядушка Ау” стала второй картиной в карьере режиссера Иосифа Доукши, которому на тот момент исполнилось 50 лет.
  • Сам сюжет и количество персонажей по сравнению со сказкой пришлось сократить: так, например, в мультфильме нет сцен с сауной, нападением бандитов, дорожной стройкой и таксистом. А вот вороны, поселившиеся рядом с домом Дядюшки Ау, – это уже оригинальная находка создателей мультика.

В лесу и окрестностях хозяйничает дядюшка Ау – страшный-престрашный, но маленького роста. Работа у дядюшки Ау неблагодарная и непростая – пугать всех по ночам. Однажды дядюшка Ау увидел в окошке девочку, читавшую сказку о привидении, которое кричало страшным голосом...

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 17 ноября 1979
Дата выхода
17 ноября 1979 Россия 0+
Производство Ekran
Другие названия
Dyadyushka Au, Uncle Au, Дядюшка Ау, Дядечко Ау
Режиссер
Майя Бузинова
В ролях
Александр Граве
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Татьяна Решетникова
Владимир Ферапонтов
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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