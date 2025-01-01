Кукольная мульт-трилогия о старичке-лесовичке по имени Дядюшка Ау и курьезных историях, в которые он попадает. За три серии Дядюшка Ау успеет поспорить со своим отражением, познакомиться с девочкой Риммой и ее друзьями, провести опись имущества, вырастить плотоядное дерево, переселиться в городскую квартиру и отметить Новый год.
В лесу и окрестностях хозяйничает дядюшка Ау – страшный-престрашный, но маленького роста. Работа у дядюшки Ау неблагодарная и непростая – пугать всех по ночам. Однажды дядюшка Ау увидел в окошке девочку, читавшую сказку о привидении, которое кричало страшным голосом...
|17 ноября 1979
|Россия
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