Побег из Алькатраса

, 1979
Escape from Alcatraz
США / криминал, триллер, драма / 18+
О фильме

Тюрьмы созданы для того, чтобы изолировать от прочего мира отдельных субъектов. Однако среди заключенных всегда находились смельчаки, способные совершить побег. Общество всегда лелеяло мечту о возведении совершенной тюрьмы, из которой невозможно было бы бежать. И такое заведение удалось построить на острове неподалеку от Сан — Франциско.

Тюрьма называлась «Алькатрас». Двадцать девять лет считалась она самой надежной тюрьмой США. В ней сидели знаменитые воры, мошенники и даже сам Аль Капоне. Но в один прекрасный день порог этой страшной тюрьмы переступил грабитель банков Фрэнк Моррис.

Он не пожелал отбывать в «гостеприимных» стенах назначенный судом срок и осуществил один из величайших побегов в истории криминалистики.

В ролях

Клинт Иствуд
Патрик МакГуэн
Робертс Блоссом
Джек Тибо
Фред Уорд
Пол Бенджамин
Режиссер Дон Сигел
Сценарист Дж. Кэмпбелл Брюс, Ричард Таггл
Композитор Джерри Филдинг
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 25 января 1979
Дата выхода
22 июня 1979 Россия 16+
6 декабря 1979 Австралия
19 октября 1979 Бразилия
2 ноября 1979 Великобритания
19 сентября 1979 Германия
20 сентября 1979 Гонконг
13 декабря 1979 Греция
5 ноября 1979 Дания
25 января 1979 Ирландия
19 декабря 1979 Испания
19 октября 1979 Италия
22 июня 1979 Казахстан
22 июня 1979 Канада
15 ноября 1979 Мексика
8 ноября 1979 Нидерланды
5 февраля 1980 Норвегия
1 января 1984 Польша 12
21 февраля 1980 Португалия
22 июня 1979 Румыния 15
22 июня 1979 США
22 июня 1979 Украина
1 ноября 1979 Уругвай
19 февраля 1980 Филиппины
25 января 1980 Финляндия
31 октября 1979 Франция
10 сентября 1979 Швеция
15 декабря 1979 Япония
MPAA PG
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $43 005 351
Производство Paramount Pictures, The Malpaso Company
Другие названия
Escape from Alcatraz, Alcatraz. Fuga imposible, Flucht von Alcatraz, Fuga de Alcatraz, Bijeg iz Alcatraza, Flykten från Alcatraz, L'évadé d'Alcatraz, Pako Alcatrazista, Útěk z Alcatrazu, Alcatraz: Fuga Impossível, Alcatraz'dan Kaçış, Apodrasi apo to Alcatraz, Evadare din Alcatraz, Flugten fra Alcatraz, Flukten fra Alcatraz, Fuga da Alcatraz, La fuga de Alcatraz, Os Fugitivos de Alcatraz, Pabegimas is Alkatraso, Pobeg iz Alcatraza, Põgenemine Alcatrazist, Szökés Alcatrazból, Ucieczka z Alcatraz, Útek z Alcatrazu, Απόδραση από το Alcatraz, Απόδραση από το Αλκατράζ, Бекство из Алкатраза, Бягство от Алкатраз, Втеча з Алькатрасу, Побег из Алькатраса, 알카트라즈 탈출, アルカトラズからの脱出, 亚特兰翠大逃亡, 亞特蘭翠大逃亡, 地狱岛, 逃出亚卡拉, 逃出亞卡拉

