По мотивам рассказа Ю. Нагибина «Срочно требуются седые волосы». Сергей Иванович приехал по работе в Ленинград. Здесь он познакомился с очаровательной молодой женщиной Наталией. Они полюбили друг друга, но Сергей Иванович считает, что между ними ничего не может быть, ведь Наташа слишком молода. Однако прошли годы. И после почти 10 лет разлуки Сергей Иванович так и не смог забыть ее, поэтому ищет с ней встречи.