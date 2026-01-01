Оповещения от Киноафиши
Поздняя встреча
Поздняя встреча

Поздняя встреча

Late meeting 18+
О фильме

По мотивам рассказа Ю. Нагибина «Срочно требуются седые волосы». Сергей Иванович приехал по работе в Ленинград. Здесь он познакомился с очаровательной молодой женщиной Наталией. Они полюбили друг друга, но Сергей Иванович считает, что между ними ничего не может быть, ведь Наташа слишком молода. Однако прошли годы. И после почти 10 лет разлуки Сергей Иванович так и не смог забыть ее, поэтому ищет с ней встречи.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 24 апреля 1979
Дата выхода
24 апреля 1979 Россия 6+
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Pozdnyaya vstrecha, Késői szerelem, Поздняя встреча
Режиссер
Владимир Шредель
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Маргарита Володина
Лариса Луппиан
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
10 голосов
6.8 IMDb
Кадры из фильма
