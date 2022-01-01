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Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля
Киноафиша Фильмы Приключения капитана Врунгеля

Приключения капитана Врунгеля, 1976

1976 / СССР
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Опытный морской волк Христофор Бонифатьевич Врунгель вместе со своим учеником и помощником Ломом отправляется в кругосветную регату на своей новой яхте, которая по случайности получает имя “Беда”. По пути капитан и старпом берут на борт француза Фукса, который оказывается карточным шулером и вором, похитившим из Королевского музея статую Венеры.

В погоню за украденной Венерой, а заодно и за экипажем яхты “Беда” пускаются Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстеритто, подручные злодейского Шефа мафии, а по пятам за ними неотступно следует суперагент Ноль-Ноль-Икс.

Анимационный сериал “Приключения капитана Врунгеля”, полный морских баек, юмора и музыки, был создан по одноименной книге мореплавателя и писателя Андрея Некрасова. Мультфильм стал самой известной анимационной работой режиссера-мультипликатора Давида Черкасского, который позже снял “Доктора Айболита” (1984) и “Остров сокровищ” (1986-1988). Для озвучки персонажей Черкасский пригласил знаменитых артистов советского кино: главные герои заговорили голосами Зиновия Гердта (Врунгель), Евгения Паперного (Лом) и Семена Фарады (Джулико Бандитто).

  • “Приключения капитана Врунгеля” включают тринадцать серий, которые создавались с 1977 по 1979 год. Впервые мультик был показан на весенних школьных каникулах в марте 1980 года на Центральном телевидении.
  • Мультсериал создавался на студии документального кино “Киевнаучфильм”. Мультипликаторы использовали технику перекладки, рисованной анимации и наложения кинокадров. При работе с техникой перекладки плоских бумажных кукол с шарнирными соединениями и сменными частями лица перемещают по стеклу, а под него подставляют фон. Для каждой серии “Приключений” было создано более шестнадцати тысяч перекладок.
  • Мультфильм является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля телефильмов в Ереване и Международного кинофестиваля телевизионных фильмов в Чехословакии.
  • В 1985 году фирма “Мелодия” выпустила музыкальную аудиосказку по мотивам повести и мультфильма. В записи сказки участвовали практически все артисты, работавшие над озвучкой мультфильма, а песни и музыку пришлось перезаписать. Аудиосказка создавалась в период антиалкогольной кампании в СССР, и потому шампанское в сюжете заменили на лимонад.
  • Автор детской книги “Приключения капитана Врунгеля” Андрей Некрасов с девятнадцати лет служил матросом, побывал на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, прошел всю Вторую мировую войну, играл в футбол за СК “Крылья Советов”. Его сказка увидела свет в 1937 году и сначала издавалась в формате своеобразного комикса с иллюстрациями Константина Ротова. Полноценное издание увидело свет только два года спустя. Помимо “Приключений” Некрасов также написал около пятнадцати произведений, включая научно-популярные труды.
  • У главных героев сказки, по которой снят мультфильм, были реальные прототипы. Прообразом Христофора Бонифатьевича Врунгеля, чье имя отсылает к Колумбу и адмиралу Врангелю, стал Андрей Вронский, друг и сослуживец Андрея Некрасова. В Ломе можно усмотреть черты приятеля Некрасова Ивана Манна, который вместе с Вронским мечтал отправиться в кругосветное путешествие. А Фукс был списан с сослуживца Некрасова, постоянно попадающего в курьезные ситуации.
  • Христофор Бонифатьевич Врунгель появляется в “камео” в мультсериале “Следствие ведут Колобки”: знаменитого капитана можно заметить на паспортном контроле в аэропорту. Александр Татарский и Игорь Ковалев, режиссеры серии мультфильмов о сыщиках Колобках и создатели анимационной студии “Пилот”, начинали свою карьеру как художники-мультипликаторы “Приключений капитана Врунгеля” и таким образом отдали дань памяти связавшему их проекту.
  • Мультфильм позаимствовал у сказки Некрасова множество комичный ситуаций, но сам сюжет был значительно переработан. Так, например, идея с главной интригой – кражей статуи Венеры – принадлежала самому режиссеру Давиду Черкасскому.
  • Георгий Кишко, озвучивший Фукса, позже подарил голос героям других мультфильмов Давида Черкасского – Бармалею и Айболиту в “Докторе Айболите” и пирату Слепому Пью из “Острова сокровищ”.

Веселая повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте «Беда».

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 6 июня 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Возраст 6+
Режиссер
Давид Черкасский
В ролях
Георгий Кишко
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Семен Фарада
Семен Фарада
Эдуард Назаров
Евгений Паперный
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Приключения капитана Врунгеля 1 постер
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Приключения капитана Врунгеля
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