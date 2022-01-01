Приключения капитана Врунгеля, 1976

Опытный морской волк Христофор Бонифатьевич Врунгель вместе со своим учеником и помощником Ломом отправляется в кругосветную регату на своей новой яхте, которая по случайности получает имя “Беда”. По пути капитан и старпом берут на борт француза Фукса, который оказывается карточным шулером и вором, похитившим из Королевского музея статую Венеры.

В погоню за украденной Венерой, а заодно и за экипажем яхты “Беда” пускаются Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстеритто, подручные злодейского Шефа мафии, а по пятам за ними неотступно следует суперагент Ноль-Ноль-Икс.

Анимационный сериал “Приключения капитана Врунгеля”, полный морских баек, юмора и музыки, был создан по одноименной книге мореплавателя и писателя Андрея Некрасова. Мультфильм стал самой известной анимационной работой режиссера-мультипликатора Давида Черкасского, который позже снял “Доктора Айболита” (1984) и “Остров сокровищ” (1986-1988). Для озвучки персонажей Черкасский пригласил знаменитых артистов советского кино: главные герои заговорили голосами Зиновия Гердта (Врунгель), Евгения Паперного (Лом) и Семена Фарады (Джулико Бандитто).