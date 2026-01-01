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Постер фильма Рокки 2
7.9
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7.9

Рокки 2

, 1979
Rocky II
США / драма, спорт / 18+
Постер фильма Рокки 2
7.9

О фильме

Проиграв по очкам в незабываемом поединке за звание чемпиона мира в первой части, Рокки Бальбоа пытается бросить спорт и начать новую спокойную жизнь. Однако, это у него не получается, ведь бокс — его призвание.

В итоге, несмотря на протесты молодой жены, Рокки принимает вызов своего старого соперника Апполо Крида на матч-реванш. Апполо пребывает в прекрасной физической форме и горит желанием отомстить за нанесенные ему в первом поединке побои. Так что у Рокки есть все шансы потерять не только жену, но и здоровье.

В ролях

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Рокки Бальбоа
Талия Шайр
Адриан
Берт Янг
Paulie
Карл Уэзерс
Карл Уэзерс
Apollo Creed
Тони Бертон
Apollo's Trainer
Джо Спинелл
Джо Спинелл
Gazzo
Леонард Гейнс
Agent
Берджесс Мередит
Микки
Сильвия Милс
Mary Anne Creed
Фрэнк МакРэй
Meat Foreman
Режиссер Сильвестр Сталлоне
Сценарист Сильвестр Сталлоне
Композитор Билл Конти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 15 июня 1979
Дата выхода
15 июня 1979 Россия 16+
1 ноября 1979 Австралия
15 июня 1979 Бразилия
15 июня 1979 Великобритания
29 февраля 1980 Германия
26 декабря 1979 Греция
21 декабря 1979 Ирландия PG
6 декабря 1979 Испания
4 января 1980 Италия
15 июня 1979 Казахстан
15 июня 1979 Мексика
31 января 1980 Нидерланды
25 декабря 1979 Норвегия
15 июня 1979 США
17 сентября 1982 Турция
15 июня 1979 Украина
6 февраля 1980 Франция
21 декабря 1979 Швеция
31 мая 1980 Южная Корея
1 сентября 1979 Япония G
MPAA PG
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $85 187 855
Производство Chartoff-Winkler Productions
Другие названия
Rocky II, Rocky 2, Rocky II: La revancha, Rokki 2, Рокки 2, Rocky 2 : La Revanche, Rocky II - A Revanche, Rocky II - La revanche, Rocky II - uusintaottelu, Rocky II: La Revanche, Rocky II: Η ρεβάνς, Rocky's returmatch, Rockyn uusintaottelu, Roki 2, Rokijs 2, Rokis 2, Tay Đấm Huyền Thoại 2, Роки II, Роккі II, ロッキー2, 洛基2, 洛奇續集, Rocky 2., Ρόκυ Νο 2, Rocky 2 - A Revanche, Rocky due, Rocky II: Redemption, ロッキー2：1979, 록키 2, Rocky II La Revanche, De Uitdager, Rocky II - Die Revanche

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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саундтрек фильма Рокки 2

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