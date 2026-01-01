Проиграв по очкам в незабываемом поединке за звание чемпиона мира в первой части, Рокки Бальбоа пытается бросить спорт и начать новую спокойную жизнь. Однако, это у него не получается, ведь бокс — его призвание.



В итоге, несмотря на протесты молодой жены, Рокки принимает вызов своего старого соперника Апполо Крида на матч-реванш. Апполо пребывает в прекрасной физической форме и горит желанием отомстить за нанесенные ему в первом поединке побои. Так что у Рокки есть все шансы потерять не только жену, но и здоровье.