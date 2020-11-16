Место встречи изменить нельзя, 1979

Сериал «Место встречи изменить нельзя» — признанная мировая классика. В центре сюжета — матерый милиционер Глеб Жеглов и пришедший в органы молодой ветеран ВОВ Владимир Шарапов. Судьба свела их как коллег в послевоенной Москве. Здесь беспредельничает банда «Черная кошка», наводящая страх на столицу Советского Союза. Очень разным напарникам, которые отличаются взглядами на мир и отношением к долгу, предстоит объединиться и преодолеть разногласия, чтобы подарить горожанам долгожданное спокойствие.

На службу в уголовный розыск поступает чистый сердцем герой войны Шарапов. Ему предстоит работать в паре с Жегловым, опытным сотрудником органов, который ради достижения результата не будет стесняться в методах. Их цель — положить конец преступной банде «Черная кошка». Члены ОПГ вселяют в москвичей страх, они жестоки и изобретательны. Поэтому разгром группировки не будет легкой задачей. Ее усложнят непростые отношения между очень разными главными героями.

В 1 серии «Место встречи изменить нельзя» молоденький новичок в рядах уголовного розыска, Володя Шарапов, знакомится со своим коллегой. Это харизматичный и резкий Глеб Жеглов. С самого начала герой понимает, что служба непроста и опасна.

Во 2 серии «Место встречи изменить нельзя» главным героям предстоит столкнуться с дерзостью банды «Черная кошка». Кроме того, напарники смогут связать свое первое дело с результатами облавы и набрести на ценный след.

В 3 серии «Место встречи изменить нельзя» служители закона продолжают попытки задержать зловещего Фокса. Жеглов делает ставку на внезапную засаду, бандит, однако, известен своей дерзостью и готов дать отпор. Поэтому героям стоит хвататься за любую ниточку.

В 4 серии «Место встречи изменить нельзя» новичок Шарапов перепроверяет самое первое дело. Параллельно на Фокса планируется очередная засада. Кроме того, Жеглов начинает вплотную готовиться к внедрению коллеги в банду.

В 5 серии «Место встречи изменить нельзя» удается осуществить внедрение Шарапова в банду. Однако, как это часто бывает, не все идет по плану — и его ждут сюрпризы. Жеглов вынужден быстро ориентироваться в обстановке ради спасения коллеги.