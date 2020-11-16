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Место встречи изменить нельзя Место встречи изменить нельзя
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Место встречи изменить нельзя, 1979

1979 / СССР
8.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Сериал «Место встречи изменить нельзя» — признанная мировая классика. В центре сюжета — матерый милиционер Глеб Жеглов и пришедший в органы молодой ветеран ВОВ Владимир Шарапов. Судьба свела их как коллег в послевоенной Москве. Здесь беспредельничает банда «Черная кошка», наводящая страх на столицу Советского Союза. Очень разным напарникам, которые отличаются взглядами на мир и отношением к долгу, предстоит объединиться и преодолеть разногласия, чтобы подарить горожанам долгожданное спокойствие.

На службу в уголовный розыск поступает чистый сердцем герой войны Шарапов. Ему предстоит работать в паре с Жегловым, опытным сотрудником органов, который ради достижения результата не будет стесняться в методах. Их цель — положить конец преступной банде «Черная кошка». Члены ОПГ вселяют в москвичей страх, они жестоки и изобретательны. Поэтому разгром группировки не будет легкой задачей. Ее усложнят непростые отношения между очень разными главными героями.

В 1 серии «Место встречи изменить нельзя» молоденький новичок в рядах уголовного розыска, Володя Шарапов, знакомится со своим коллегой. Это харизматичный и резкий Глеб Жеглов. С самого начала герой понимает, что служба непроста и опасна. 

Во 2 серии «Место встречи изменить нельзя» главным героям предстоит столкнуться с дерзостью банды «Черная кошка». Кроме того, напарники смогут связать свое первое дело с результатами облавы и набрести на ценный след.

В 3 серии «Место встречи изменить нельзя» служители закона продолжают попытки задержать зловещего Фокса. Жеглов делает ставку на внезапную засаду, бандит, однако, известен своей дерзостью и готов дать отпор. Поэтому героям стоит хвататься за любую ниточку.

В 4 серии «Место встречи изменить нельзя» новичок Шарапов перепроверяет самое первое дело. Параллельно на Фокса планируется очередная засада. Кроме того, Жеглов начинает вплотную готовиться к внедрению коллеги в банду.

В 5 серии «Место встречи изменить нельзя» удается осуществить внедрение Шарапова в банду. Однако, как это часто бывает, не все идет по плану — и его ждут сюрпризы. Жеглов вынужден быстро ориентироваться в обстановке ради спасения коллеги.

  • Фильм снят по роману братьев Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия». Название и символику бандитской группы Вайнеры позаимствовали из полулегендарной истории о банде «Черная кошка», байки о которой ходили после войны в Москве. Более реалистичные детали братья взяли из истории о группировке Ивана Митина, занимавшейся налетами на рестораны и продуктовые магазины на окраинах Москвы в начале пятидесятых.
  • По словам Аркадия Вайнера, идея экранизировать книгу первой пришла в голову Владимиру Высоцкому. Тот был в восторге от изложенной в романе истории и сразу же застолбил за собой роль Жеглова. Вскоре разработка картины была включена в план Одесской киностудии.
  • Предложил Станислава Говорухина на пост режиссера тоже Высоцкий. Во время встречи с авторами тот пообещал им оставить сюжетную линию романа неприкосновенной, после чего те одобрили его кандидатуру. Впоследствии, когда Говорухин по нескольким причинам не смог исполнить обещания, Вайнеры потребовали удалить свои имена из титров.
  • Поначалу Вайнеры не поддерживали кандидатуру Владимира Конкина на роль Шарапова: актер не был похож на человека, побитого войной. Чтобы убедить их, Говорухин специально пригласил на пробы исполнителей, которые выглядели бы очень проигрышно на его фоне. Братья раскусили его план, но перед такой настойчивостью режиссера они решили отступить.
  • Всеволоду Абдулову, в то время оправлявшемуся после тяжелой автомобильной аварии, была предложена любая роль из оставшихся на его выбор. Из-за травмы у актера были проблемы с запоминанием текста, поэтому он выбрал короткую, но яркую роль милиционера Соловьева.
  • Чтобы восстановить в фильме облик послевоенной столицы, создателям приходилось тщательно выверять каждый кадр, избегая попадания туда новостроек, транспортных линий и прочего. Многие снесенные здания, напротив, приходилось восстанавливать с помощью декораций. Часть “московских” эпизодов была снята в Одессе: темные дворы города почти полностью сохранили свой первозданный вид.
  • Еще более скрупулезно съемочная группа подошла к подбору реквизита: даже кусковой сахар и нижнее белье героев были тщательно подготовлены и полностью отвечали эпохе. Образ своего персонажа Высоцкий составил самостоятельно, ориентируясь на героев Аля Пачино – фильмы с ним очень нравились актеру.
  • На момент начала съемок Высоцкий, который уже предчувствовал свою скорую гибель, несколько раз пытался отказаться от роли, но Говорухину каждый раз удавалось переубедить его. Специально для актера на студии был составлен щадящий съемочный график, который не отнимал бы у него слишком много сил: во время съемок Высоцкому удавалось играть в спектаклях и даже совершить несколько дальних путешествий. Кроме того, актер самостоятельно полностью поставил несколько важнейших эпизодов фильма, когда Говорухин был в отъезде.

Лето 1945. Отгремел салют Великой Победы и страна постепенно начинает возвращаться к мирной жизни. Молодой командир разведроты Володя Шарапов, приходит по распределению в отдел по борьбе с бандитизмом МУРа. В городе лютует банда "Черная кошка", наводя ужас на москвичей. В схватку с бандитами вступает капитан Жеглов, для которого Шарапов вскоре становится "правой рукой"...

8.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 11 ноября 1979
Премьера в мире 11 ноября 1979
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Владимир Конкин
Владимир Конкин
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Сергей Юрский
Сергей Юрский
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Постер фильма Место встречи изменить нельзя 1 постер
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Место встречи изменить нельзя
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